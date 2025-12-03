Оккупанты ударили по многоэтажке в Славянске: по меньшей мере 8 раненых, в том числе 2 детей

Сегодня, 3 декабря, российские войска атаковали Славянск на Донетчине, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Удар по многоэтажке

"По меньшей мере 8 раненых, в том числе 2 детей, вследствие многочисленных ударов по Славянску", - говорится в сообщении.

Он отметил, что россияне сбросили на город 9 авиабомб, одна из них попала в многоэтажку.

Отмечается, что раненые получают необходимую медицинскую помощь.

Эвакуация

"Безопасных мест в Донецкой области давно уже не осталось. Снова и снова обращаюсь ко всем гражданским: эвакуируйтесь своевременно! Берегите себя и своих близких!" - призвал начальник ОВА.

