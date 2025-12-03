Оккупанты ударили по многоэтажке в Славянске: по меньшей мере 8 раненых, в том числе 2 детей
Сегодня, 3 декабря, российские войска атаковали Славянск на Донетчине, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Удар по многоэтажке
"По меньшей мере 8 раненых, в том числе 2 детей, вследствие многочисленных ударов по Славянску", - говорится в сообщении.
Он отметил, что россияне сбросили на город 9 авиабомб, одна из них попала в многоэтажку.
Отмечается, что раненые получают необходимую медицинскую помощь.
Эвакуация
"Безопасных мест в Донецкой области давно уже не осталось. Снова и снова обращаюсь ко всем гражданским: эвакуируйтесь своевременно! Берегите себя и своих близких!" - призвал начальник ОВА.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=f7mfd3BaTCw