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Новини Обстріл Слов’янська
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Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Слов’янську: щонайменше 8 поранених, зокрема 2 дитини

Слов’янськ

Сьогодні, 3 грудня, російські війська атакували Слов'янськ у Донецькій області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Удар по багатоповерхівці

"Щонайменше 8 поранених, у тому числі 2 дитини, внаслідок численних ударів по Слов'янську", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що росіяни скинули на місто 9 авіабомб, одна із них влучила у багатоповерхівку.

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Зазначається, що поранені отримують необхідну медичну допомогу.

Евакуація

"Безпечних місць на Донеччині давно вже не залишилося. Знову і знову звертаюся до всіх цивільних: евакуюйтесь своєчасно! Бережіть себе та своїх близьких!" - закликав начальник ОВА.

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Автор: 

обстріл (34491) Донецька область (11336) Краматорський район (1275) Слов’янськ (835)
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********* б'ють Українців з передової, а стефанчук-зеленський-свириденко, б'ють Українців КабМіндічами в тилу, Житомирської ОДА ФЛМУ військовими, тітушками!! Готують ВРАДІЇВКУ 2!!!
https://www.youtube.com/watch?v=f7mfd3BaTCw
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03.12.2025 19:41 Відповісти
 
 