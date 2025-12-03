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Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Слов’янську: щонайменше 8 поранених, зокрема 2 дитини
Сьогодні, 3 грудня, російські війська атакували Слов'янськ у Донецькій області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Удар по багатоповерхівці
"Щонайменше 8 поранених, у тому числі 2 дитини, внаслідок численних ударів по Слов'янську", - йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що росіяни скинули на місто 9 авіабомб, одна із них влучила у багатоповерхівку.
Зазначається, що поранені отримують необхідну медичну допомогу.
Евакуація
"Безпечних місць на Донеччині давно вже не залишилося. Знову і знову звертаюся до всіх цивільних: евакуюйтесь своєчасно! Бережіть себе та своїх близьких!" - закликав начальник ОВА.
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