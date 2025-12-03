Ворожі обстріли забрали життя 2 жителів Донеччини, ще 5 осіб зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Краматорський, Покровський та Бахмутський райони Донецької області.

За 2 грудня поліція зафіксувала 1 721 ворожий обстріл по лінії фронту та житловому сектору, передає Цензор.НЕТ.

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Під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Білозерське, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Слов’янськ, селища Водянське, Новоселівка, Олексієво-Дружківка, Ясногірка, села Сидорове, Вільне.

Руйнувань зазнали 19 цивільних об’єктів, з них п'ять житлових будинків

У Костянтинівці внаслідок влучання артилерійського снаряда та FPV-дрона одна людина загинула та одна постраждала.

У Слов’янську росіяни вбили цивільну особу, пошкодили кафе, готель, торгові ряди, АЗС і цивільне авто.

Ворог поцілив FPV-дронами по цивільних автомобілях: у Лимані поранено двох людей, в Олексієво-Дружківці – один поранений.

У Водянському Покровського району два БпЛА "Герань-2" вдарили по п’ятиповерховому будинку – травмовано мирного жителя.

У Білозерському ударом двох БпЛА "Герань-2" пошкоджено заклад освіти.

Краматорськ окупанти атакували БпЛА "Молнія-2" – пошкодили багатоквартирний будинок.

Три бомби "КАБ-250" війська рф скинули на Ясногірку Краматорської громади – руйнувань зазнали приватний будинок, нежитлові приміщення, критична інфраструктура.

У Сидоровому Святогірської ТГ через влучання двох FPV-дронів пошкоджено приватний будинок і цивільне авто.

З лінії фронту евакуйовано 108 людей, у тому числі 20 дітей.

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Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 176 230 осіб (+1 200 за добу), 11 393 танки, 34 780 артсистем, 23 682 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА