Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 176 230 осіб (+1 200 за добу), 11 393 танки, 34 780 артсистем, 23 682 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 176 230 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 3.12.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 176 230 (+1 200) осіб
танків - 11 393 (+6) од.
бойових броньованих машин - 23 682 (+3) од.
артилерійських систем - 34 780 (+12) од.
РСЗВ - 1 555 (+3) од.
засоби ППО - 1 253 (+0) од.
літаків - 430 (+0) од.
гелікоптерів - 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 86 231 (+90) од.
крилаті ракети - 4 024 (+0) од.
кораблі / катери - 28 (+0) од.
підводні човни - 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 68 688 (+47) од.
спеціальна техніка - 4 012 (+1) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що уражено накопичення ворога у Покровську, склад боєприпасів у Білоярівці та склад з пальним на Луганщині.
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72 одиниці знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Броня непогано - 9, арта та логістика маловато, спецтехніка добре.
Загальна результативність ППО пелевалила за 91000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 176 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.