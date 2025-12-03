Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 176 230 осіб (+1 200 за добу), 11 393 танки, 34 780 артсистем, 23 682 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 176 230 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 3.12.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 176 230 (+1 200) осіб

танків - 11 393 (+6) од.

бойових броньованих машин - 23 682 (+3) од.

артилерійських систем - 34 780 (+12) од.

РСЗВ - 1 555 (+3) од.

засоби ППО - 1 253 (+0) од.

літаків - 430 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 86 231 (+90) од.

крилаті ракети - 4 024 (+0) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 68 688 (+47) од.

спеціальна техніка - 4 012 (+1) од.

Також дивіться: Сили оборони нищать ворога на Покровському напрямку. За добу ліквідовано понад 190 рашистів, 4 танки та 8 бронемашин, - Генштаб. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що уражено накопичення ворога у Покровську, склад боєприпасів у Білоярівці та склад з пальним на Луганщині.

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