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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 176 230 осіб (+1 200 за добу), 11 393 танки, 34 780 артсистем, 23 682 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 176 230 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 3.12.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 176 230 (+1 200) осіб

танків - 11 393 (+6) од.

бойових броньованих машин - 23 682 (+3) од.

артилерійських систем - 34 780 (+12) од.

РСЗВ - 1 555 (+3) од.

засоби ППО - 1 253 (+0) од.

літаків - 430 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 86 231 (+90) од.

крилаті ракети - 4 024 (+0) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 68 688 (+47) од.

спеціальна техніка - 4 012 (+1) од.

Також дивіться: Сили оборони нищать ворога на Покровському напрямку. За добу ліквідовано понад 190 рашистів, 4 танки та 8 бронемашин, - Генштаб. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що уражено накопичення ворога у Покровську, склад боєприпасів у Білоярівці та склад з пальним на Луганщині.

Також дивіться: Рашист показав 8 мертвих поплічників після атаки українських дронів. ВIДЕО

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армія рф (21283) Генштаб ЗС (8498) ліквідація (4794)
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Героям слава!!!!!
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03.12.2025 06:59 Відповісти
Смерть ворогам! 🇺🇦
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03.12.2025 07:19 Відповісти
6 танків. На тепер розкіш.
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03.12.2025 07:25 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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03.12.2025 08:41 Відповісти
Минув 4305 день москальсько-української війни.
72 одиниці знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Броня непогано - 9, арта та логістика маловато, спецтехніка добре.
Загальна результативність ППО пелевалила за 91000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 176 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.
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03.12.2025 08:43 Відповісти
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03.12.2025 08:45 Відповісти
... не інакше комсомольськ на танках штурмували... - слово пахана треба підкріпить ділом
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03.12.2025 11:58 Відповісти
 
 