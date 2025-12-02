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Уражено накопичення ворога у Покровську, склад боєприпасів у Білоярівці та склад з пальним на Луганщині, - ССО. ВIДЕО

У ніч на 1 грудня 2025 року підрозділи ССО здійснили успішне ураження ударними БПЛА по ворожих цілях у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

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Що вражено?

Як зазначається, у Донецькій області дрони ССО уразили місце накопичення особового складу противника в н.п Покровськ, а в н.п Білоярівка здійснили успішне ураження складу боєприпасів 51-ї ЗВА.

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В Луганській області, в н.п Денежникове уражений склад ПММ 3-ї мсд.

Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії.

Автор: 

армія рф (21275) ліквідація (4793) Донецька область (11334) ССО Сили спеціальних операцій (709) Покровськ (1347) Луганська область (4931) Донецький район (66) Покровський район (1782) Щастинський район (3) Білоярівка (1) Денежникове (1)
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