Уражено накопичення ворога у Покровську, склад боєприпасів у Білоярівці та склад з пальним на Луганщині, - ССО. ВIДЕО

У ніч на 1 грудня 2025 року підрозділи ССО здійснили успішне ураження ударними БПЛА по ворожих цілях у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

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Що вражено?

Як зазначається, у Донецькій області дрони ССО уразили місце накопичення особового складу противника в н.п Покровськ, а в н.п Білоярівка здійснили успішне ураження складу боєприпасів 51-ї ЗВА.

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В Луганській області, в н.п Денежникове уражений склад ПММ 3-ї мсд.

Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії.