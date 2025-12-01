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Оператори дронів ССО уразили пусковий район "шахедів" у Криму. ВIДЕО

У ніч на 28 листопада підрозділи deep strike Сил спеціальних операцій успішно атакували район зберігання та запуску ударних дронів "Shahed" поблизу мису Чауда на тимчасово окупованій території Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник регулярно використовує цей район на півдні півострова для запуску безпілотників різних модифікацій по цивільній інфраструктурі України.

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Сили спеціальних операцій продовжують застосовувати асиметричні методи, спрямовані на ослаблення наступальних можливостей російської армії.

Також повідомлялося, що бійці ССО знищили дрон-"ждун", який готувався атакувати їхній багі на Лиманському напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО знищили дрон-"ждун", який готувався атакувати їхній багі на Лиманському напрямку. ВIДЕО

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Крим (14117) знищення (10340) ССО Сили спеціальних операцій (709) дрони (8433)
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Файно! Ой, файно!
Напередодні був удар по гелікоптеру Ка-27 біля заводу "Море" п.г.т. Приморський (хоча можна було там "накрити" штаб управлінням запуску БпЛА в 50-ти метрах), а тепер і Чауда!
Чекаємо тепер новин про ППО біля Керчі і Кримського мосту!
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01.12.2025 18:21 Відповісти
уразили пусковий район - це 1000 на 1000 метрів? чи 2000 на 2000 метрів? По народному-"Пальцем у небо". В лівому нижньому кутку екрану потрібно ще дописати поруч з FPV FP-2, що зеленський тут не крав, бо так не зрозуміло, що відбілюється
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01.12.2025 19:42 Відповісти
 
 