Оператори дронів ССО уразили пусковий район "шахедів" у Криму. ВIДЕО

У ніч на 28 листопада підрозділи deep strike Сил спеціальних операцій успішно атакували район зберігання та запуску ударних дронів "Shahed" поблизу мису Чауда на тимчасово окупованій території Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник регулярно використовує цей район на півдні півострова для запуску безпілотників різних модифікацій по цивільній інфраструктурі України.

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Сили спеціальних операцій продовжують застосовувати асиметричні методи, спрямовані на ослаблення наступальних можливостей російської армії.

Також повідомлялося, що бійці ССО знищили дрон-"ждун", який готувався атакувати їхній багі на Лиманському напрямку.

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