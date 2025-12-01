Операторы дронов ССО поразили пусковой район "Шахедов" в Крыму. ВИДЕО

В ночь на 28 ноября подразделения deep strike Сил специальных операций успешно атаковали район хранения и запуска ударных дронов "Shahed" вблизи мыса Чауда на временно оккупированной территории Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник регулярно использует этот район на юге полуострова для запуска беспилотников различных модификаций по гражданской инфраструктуре Украины.

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Силы специальных операций продолжают применять асимметричные методы, направленные на ослабление наступательных возможностей российской армии.

Также сообщалось, что бойцы ССО уничтожили дрон-"ждун", который готовился атаковать их багги на Лиманском направлении.

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