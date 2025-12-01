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Операторы дронов ССО поразили пусковой район "Шахедов" в Крыму. ВИДЕО

В ночь на 28 ноября подразделения deep strike Сил специальных операций успешно атаковали район хранения и запуска ударных дронов "Shahed" вблизи мыса Чауда на временно оккупированной территории Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник регулярно использует этот район на юге полуострова для запуска беспилотников различных модификаций по гражданской инфраструктуре Украины.

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Силы специальных операций продолжают применять асимметричные методы, направленные на ослабление наступательных возможностей российской армии.

Также сообщалось, что бойцы ССО уничтожили дрон-"ждун", который готовился атаковать их багги на Лиманском направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы ССО уничтожили дрон-"ждун", который готовился атаковать их багги на Лиманском направлении. ВИДЕО

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Крым (25930) уничтожение (10023) ССО (715) дроны (7361)
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Файно! Ой, файно!
Напередодні був удар по гелікоптеру Ка-27 біля заводу "Море" п.г.т. Приморський (хоча можна було там "накрити" штаб управлінням запуску БпЛА в 50-ти метрах), а тепер і Чауда!
Чекаємо тепер новин про ППО біля Керчі і Кримського мосту!
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01.12.2025 18:21 Ответить
уразили пусковий район - це 1000 на 1000 метрів? чи 2000 на 2000 метрів? По народному-"Пальцем у небо". В лівому нижньому кутку екрану потрібно ще дописати поруч з FPV FP-2, що зеленський тут не крав, бо так не зрозуміло, що відбілюється
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01.12.2025 19:42 Ответить
 
 