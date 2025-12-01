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Бойцы ССО уничтожили дрон-"ждун", который готовился атаковать их багги на Лиманском направлении. ВИДЕО

Бойцы Сил специальных операций Украины обезвредили российский FPV-дрон типа "ждун", который готовился атаковать их багги на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время движения группы ССО операторы вовремя заметили вражеский беспилотник и мгновенно открыли стрелковый огонь. Умелыми действиями украинских воинов дрон был уничтожен до того, как смог нанести ущерб технике или личному составу.

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"Бойцы ССО Украины вовремя замечают и уничтожают стрелковым огнем российский FPV-дрон "ждун", который пытался атаковать их багги на Лиманском направлении", - отмечается в комментарии к видео, опубликованному в соцсетях.

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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1paif9d/ua_30th_mechanized_brigade_aerobomber_used/ війна дронів - "скидуни" проти "ждунів".
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01.12.2025 14:09 Ответить
 
 