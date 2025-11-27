РУС
Бойцы ССО уничтожили российского диверсанта и взяли двух оккупантов в плен во время спецоперации. ВИДЕО

Подразделение 8-го полка Сил специальных операций Украины провело результативные специальные действия, в ходе которых была обнаружена диверсионно-разведывательная группа российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. В ходе стрелкового боя украинские операторы ССО ликвидировали одного военнослужащего РФ. Еще двух российских диверсантов удалось захватить в плен.

Кроме того, группа ССО получила трофеи - оружие противника, средства связи и документы, которые могут содержать важную оперативную информацию. Силы специальных операций продолжают наносить точечные удары по вражеским подразделениям, ослабляя боевые возможности российской армии на фронте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы 8-го ОПСпП уничтожили трех оккупантов и трофеировали их оружие: "Сдавайтесь, суки, бл#дь!". ВИДЕО

Смотрите также: ССО поразили нефтебазу "Гвардейская" в оккупированном Крыму. ВИДЕО

ССО (643) пленные (2249) бой (225) ДРГ (132)
Молодці Котики! Дякуємо!
27.11.2025 09:41 Ответить
Гарна робота.Не пишуть де це сталось.Місцевість дуже нагадує Синьківське лісництво під Купянськом.
27.11.2025 09:44 Ответить
ССО України-черговий респект...
27.11.2025 09:49 Ответить
Дякуємо Вам соколики.. Низький уклін Вам..і Вашим батькам!!
27.11.2025 10:36 Ответить
 
 