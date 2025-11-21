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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Операторы 8-го ОПСпП уничтожили трех оккупантов и захватили их оружие: "Сдавайтесь, суки, бл#дь!". ВИДЕО

На Лиманском направлении в Донецкой области бойцы Сил специальных операций Украины успешно ликвидировали российскую диверсионно-разведывательную группу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время стрелкового боя группа операторов 8-го отдельного полка специального назначения уничтожила трех оккупантов. Видеозапись с фрагментами боя опубликована в соцсетях.

Трофеи, добытые во время боя

После нейтрализации ДРГ украинские спецназовцы трофеировали:

  • стрелковое оружие россиян;

  • средства связи;

  • их документы.

В ССО отмечают, что такие действия российских групп все чаще фиксируются на линии фронта, однако украинские бойцы успешно выявляют и уничтожают диверсантов, не допуская прорывов обороны.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Донецкая область (12392) ССО (712) бой (251) ДРГ (145)
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21.11.2025 14:20 Ответить
чого пертися руснявим в Україну ,подихати ?!...
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21.11.2025 14:24 Ответить
Служки з ВРУ, разом з опозажопними, уважно дивляться на смерть орків!!!!
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21.11.2025 14:39 Ответить
Да, из песни слов не выкинешь, хороший кацап это дохлый кацап.
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21.11.2025 14:40 Ответить
 
 