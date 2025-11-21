Операторы 8-го ОПСпП уничтожили трех оккупантов и захватили их оружие: "Сдавайтесь, суки, бл#дь!". ВИДЕО

На Лиманском направлении в Донецкой области бойцы Сил специальных операций Украины успешно ликвидировали российскую диверсионно-разведывательную группу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время стрелкового боя группа операторов 8-го отдельного полка специального назначения уничтожила трех оккупантов. Видеозапись с фрагментами боя опубликована в соцсетях.

Трофеи, добытые во время боя

После нейтрализации ДРГ украинские спецназовцы трофеировали:

стрелковое оружие россиян;

средства связи;

их документы.

В ССО отмечают, что такие действия российских групп все чаще фиксируются на линии фронта, однако украинские бойцы успешно выявляют и уничтожают диверсантов, не допуская прорывов обороны.

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