Операторы 8-го ОПСпП уничтожили трех оккупантов и захватили их оружие: "Сдавайтесь, суки, бл#дь!". ВИДЕО
На Лиманском направлении в Донецкой области бойцы Сил специальных операций Украины успешно ликвидировали российскую диверсионно-разведывательную группу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время стрелкового боя группа операторов 8-го отдельного полка специального назначения уничтожила трех оккупантов. Видеозапись с фрагментами боя опубликована в соцсетях.
Трофеи, добытые во время боя
После нейтрализации ДРГ украинские спецназовцы трофеировали:
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стрелковое оружие россиян;
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средства связи;
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их документы.
В ССО отмечают, что такие действия российских групп все чаще фиксируются на линии фронта, однако украинские бойцы успешно выявляют и уничтожают диверсантов, не допуская прорывов обороны.
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Artcore
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