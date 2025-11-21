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Новости Видео Ситуация на Покровском направлении Боевые действия на Покровском направлении
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Силы обороны блокируют попытки РФ пересечь железную дорогу в Покровске, - ДШВ. ВИДЕО

Российские войска пытаются пересечь железную дорогу в Покровске Донецкой области, чтобы расширить контроль над городом, однако эти попытки успешно блокируются Силами обороны.

Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, передает Цензор.НЕТ.

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"Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска. Также контролируем позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации. Противник пытается пересечь железную дорогу, чтобы увеличить зону оккупации города, но эти попытки наши военные блокируют", - отметили в ДШВ.

По данным корпуса, российские подразделения в городе "сточаются", поэтому командование РФ вынуждено проводить пополнение потерь за счет оперативного резерва группировки "Центр", в частности подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Наращивание группировки

Для недопущения дальнейшего продвижения врага украинские силы наращивают собственную группировку, включая увеличение количества экипажей БПЛА и применение тактической и армейской авиации. Одной из ключевых задач остается полное перекрытие логистических путей противника.

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Ситуация в Мирнограде

Относительно ситуации в Мирнограде, в ДШВ сообщили, что на северных окраинах завершается зачистка от вражеской пехоты. Дополнительные ресурсы привлекаются для поиска и ликвидации российских сил, зафиксированных в южной части города.

Украинские военные также обнаружили и ликвидировали несколько небольших групп врага, которые пытались просочиться в Гришино к северо-западу от Покровска.

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Автор: 

железная дорога (1472) Донецкая область (12392) ДШВ Десантно-штурмовые войска (467) Покровск (1310) Покровский район (1760)
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Земля бітоном рашистам
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21.11.2025 12:29 Ответить
так вчера же прошли жд
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21.11.2025 12:34 Ответить
 
 