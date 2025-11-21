Сили оборони блокують спроби РФ перетнути залізницю в Покровську, - ДШВ. ВIДЕО

Російські війська намагаються перетнути залізницю в Покровську Донецької області, щоб розширити контроль над містом, однак ці спроби успішно блокують Сили оборони.

Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ, передає Цензор.НЕТ.

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"Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська. Також контролюємо позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації. Противник намагається перетнути залізницю, щоб збільшити зону окупації міста, але ці спроби наші військові блокують", - зазначили у ДШВ.

За даними корпусу, російські підрозділи у місті "сточуються", тож командування РФ змушене проводити поповнення втрат за рахунок оперативного резерву угруповання "Центр", зокрема підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії.

Нарощення угруповання

Для недопущення подальшого просування ворога українські сили нарощують власне угруповання, включно зі збільшенням кількості екіпажів БПЛА та застосуванням тактичної й армійської авіації. Одним із ключових завдань залишається повне перекриття логістичних шляхів противника.

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Ситуація в Мирнограді

Щодо ситуації в Мирнограді, у ДШВ повідомили, що на північних околицях завершується зачистка від ворожої піхоти. Додаткові ресурси залучаються для пошуку та ліквідації російських сил, зафіксованих у південній частині міста.

Українські військові також виявили та ліквідували кілька невеликих груп ворога, які намагалися просочитися у Гришине на північний захід від Покровська.

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