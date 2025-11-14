2 645 11

Мирноград під контролем ЗСУ: бійці 38-ї ОБрМП дроном знищили прапор росіян. ВIДЕО

Російській окупанти 13 листопада вивісили свій триколор на території шахти "Мирноградвугілля". Українські військові з 38-ї бригади морської піхоти знищили ворожий прапор та не дали противнику закріпитися в місті.

Про це повідомив 7-й корпус ДШВ, інформує Цензор.НЕТ.

Бійці збили прапор РФ

Так, 13 листопада російські загарбники використали тактику флагштоків та вивісили свій прапор на території шахти "Мирноградвугілля", що на південно-східних околицях Мирнограду.

Таким чином, ворог спробував тиснути на оборонців Покровської агломерації та створити ілюзію повноцінного перебування у місті. Попри відсутність можливості там закріпитися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Штурм Покровська російськими окупантами на легкій техніці мав частковий успіх, - 7 корпус ДШВ

Прапор провисів там не більше, ніж добу.

Бійці 38-ї бригади морської піхоти знищили ворожий прапор FPV-дроном. Двох ворожих піхотинців, які вивішували триколор, – виявили та ліквідували.

Ситуація у місті

Загалом ситуація у Мирнограді – складна.

  • Росіянам вдається періодично невеликими групами по 1-2 особи проникати у місто.

Але українські військові в результаті злагоджених пошуково-ударних дій знищують окупантів. Оборона Мирнограду – триває, додали у ДШВ.

Також читайте: Ситуація під Мирноградом ускладнюється через бої за Покровськ, - МВА

Автор: 

прапор (522) Донецька область (11246) ДШВ Десантно-штурмові війська (471) 38 окрема бригада морської піхоти (43) Мирноград (276) Покровський район (1771)
Топ коментарі
+11
Краще б того дрона запустили кацапу в сраку
14.11.2025 16:36 Відповісти
14.11.2025 16:36 Відповісти
+9
якщо для них перемога його повісити, то чому не перемога його зняти ?
14.11.2025 16:38 Відповісти
14.11.2025 16:38 Відповісти
+4
у нас перемога- знищення кацапської ганчірки?
14.11.2025 16:33 Відповісти
14.11.2025 16:33 Відповісти
показати весь коментар
Тому, що один знищений прапор - це один врятований окупант.
показати весь коментар
14.11.2025 17:55 Відповісти
А то, что угандошили двух кацапов, которые его повесили, ты и не заметил, так же?
показати весь коментар
14.11.2025 20:17 Відповісти
Краще б знищили трьох кацапів замість двух кацапів та прапора.
показати весь коментар
15.11.2025 02:15 Відповісти
Дистанційно встановили - дистанційно знищили...!
показати весь коментар
14.11.2025 16:35 Відповісти
Краще б того дрона запустили кацапу в сраку
показати весь коментар
14.11.2025 16:36 Відповісти
А "шахтьори" з "Мирноградвугілля"- в шахті? Дают странє угля?
показати весь коментар
14.11.2025 16:40 Відповісти
Російський Сирник злив Дебальцево разом з його захисниками. Прибрав українців з Логвіново, що прикривало єдину дорогу на Бахмут і його відразу зайняли росіяни. Потім ще добу по ній в Дебальцево везли логістику і багато українців та техніки було в упор розстріляно, взято в полон. Шаптала виводив угрупування вночі по грунтовим дорогам під обстрілом російських танків. Тому цьому кацапу Сирніку в його переможні реляції не вірю. Бреше, як завжди
показати весь коментар
14.11.2025 17:21 Відповісти
Если украинские десантники контролируют территорию, то нашо тратить дрон на то, что можно снять руками?
показати весь коментар
14.11.2025 19:57 Відповісти
Ну иди залезь туда, заодно пару кацапских дронов обезвредишь.
показати весь коментар
14.11.2025 20:19 Відповісти
 
 