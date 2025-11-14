Мирноград під контролем ЗСУ: бійці 38-ї ОБрМП дроном знищили прапор росіян. ВIДЕО
Російській окупанти 13 листопада вивісили свій триколор на території шахти "Мирноградвугілля". Українські військові з 38-ї бригади морської піхоти знищили ворожий прапор та не дали противнику закріпитися в місті.
Про це повідомив 7-й корпус ДШВ, інформує Цензор.НЕТ.
Бійці збили прапор РФ
Так, 13 листопада російські загарбники використали тактику флагштоків та вивісили свій прапор на території шахти "Мирноградвугілля", що на південно-східних околицях Мирнограду.
Таким чином, ворог спробував тиснути на оборонців Покровської агломерації та створити ілюзію повноцінного перебування у місті. Попри відсутність можливості там закріпитися.
Прапор провисів там не більше, ніж добу.
Бійці 38-ї бригади морської піхоти знищили ворожий прапор FPV-дроном. Двох ворожих піхотинців, які вивішували триколор, – виявили та ліквідували.
Ситуація у місті
Загалом ситуація у Мирнограді – складна.
- Росіянам вдається періодично невеликими групами по 1-2 особи проникати у місто.
Але українські військові в результаті злагоджених пошуково-ударних дій знищують окупантів. Оборона Мирнограду – триває, додали у ДШВ.
