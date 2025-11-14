Мирноград под контролем ВСУ: бойцы 38-й ОБрМП дроном уничтожили флаг россиян. ВИДЕО

Российские оккупанты 13 ноября вывесили свой триколор на территории шахты "Мирноградвугилля". Украинские военные из 38-й бригады морской пехоты уничтожили вражеский флаг и не дали противнику закрепиться в городе.

Об этом сообщил 7-й корпус ДШВ, информирует Цензор.НЕТ.

Бойцы сбили флаг РФ

Так, 13 ноября российские захватчики использовали тактику флагштоков и вывесили свой флаг на территории шахты "Мирноградвуглие", что на юго-восточных окраинах Мирнограда.

Таким образом, враг попытался оказать давление на защитников Покровской агломерации и создать иллюзию полноценного пребывания в городе. Несмотря на отсутствие возможности там закрепиться.

Флаг провисел там не более суток.

Бойцы 38-й бригады морской пехоты уничтожили вражеский флаг FPV-дроном. Двух вражеских пехотинцев, которые вывешивали триколор, - обнаружили и ликвидировали.

Ситуация в городе

В целом ситуация в Мирнограде – сложная.

Россиянам удается периодически небольшими группами по 1-2 человека проникать в город.

Но украинские военные в результате слаженных поисково-ударных действий уничтожают оккупантов. Оборона Мирнограда продолжается, добавили в ДШВ.

