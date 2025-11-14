Мирноград под контролем ВСУ: бойцы 38-й ОБрМП дроном уничтожили флаг россиян. ВИДЕО

Российские оккупанты 13 ноября вывесили свой триколор на территории шахты "Мирноградвугилля". Украинские военные из 38-й бригады морской пехоты уничтожили вражеский флаг и не дали противнику закрепиться в городе.

Об этом сообщил 7-й корпус ДШВ, информирует Цензор.НЕТ.

Бойцы сбили флаг РФ

Так, 13 ноября российские захватчики использовали тактику флагштоков и вывесили свой флаг на территории шахты "Мирноградвуглие", что на юго-восточных окраинах Мирнограда.

Таким образом, враг попытался оказать давление на защитников Покровской агломерации и создать иллюзию полноценного пребывания в городе. Несмотря на отсутствие возможности там закрепиться.

Флаг провисел там не более суток.

Бойцы 38-й бригады морской пехоты уничтожили вражеский флаг FPV-дроном. Двух вражеских пехотинцев, которые вывешивали триколор, - обнаружили и ликвидировали.

Ситуация в городе

В целом ситуация в Мирнограде – сложная.

  • Россиянам удается периодически небольшими группами по 1-2 человека проникать в город.

Но украинские военные в результате слаженных поисково-ударных действий уничтожают оккупантов. Оборона Мирнограда продолжается, добавили в ДШВ.

флаг Донецкая область ДШВ Десантно-штурмовые войска 38 отдельная бригада морской пехоты Мирноград Покровский район
у нас перемога- знищення кацапської ганчірки?
14.11.2025 16:33 Ответить
якщо для них перемога його повісити, то чому не перемога його зняти ?
14.11.2025 16:38 Ответить
Тому, що один знищений прапор - це один врятований окупант.
14.11.2025 17:55 Ответить
А то, что угандошили двух кацапов, которые его повесили, ты и не заметил, так же?
14.11.2025 20:17 Ответить
Краще б знищили трьох кацапів замість двух кацапів та прапора.
15.11.2025 02:15 Ответить
Дистанційно встановили - дистанційно знищили...!
14.11.2025 16:35 Ответить
Краще б того дрона запустили кацапу в сраку
14.11.2025 16:36 Ответить
А "шахтьори" з "Мирноградвугілля"- в шахті? Дают странє угля?
14.11.2025 16:40 Ответить
Російський Сирник злив Дебальцево разом з його захисниками. Прибрав українців з Логвіново, що прикривало єдину дорогу на Бахмут і його відразу зайняли росіяни. Потім ще добу по ній в Дебальцево везли логістику і багато українців та техніки було в упор розстріляно, взято в полон. Шаптала виводив угрупування вночі по грунтовим дорогам під обстрілом російських танків. Тому цьому кацапу Сирніку в його переможні реляції не вірю. Бреше, як завжди
14.11.2025 17:21 Ответить
Если украинские десантники контролируют территорию, то нашо тратить дрон на то, что можно снять руками?
14.11.2025 19:57 Ответить
Ну иди залезь туда, заодно пару кацапских дронов обезвредишь.
14.11.2025 20:19 Ответить
 
 