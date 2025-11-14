Мирноград под контролем ВСУ: бойцы 38-й ОБрМП дроном уничтожили флаг россиян. ВИДЕО
Российские оккупанты 13 ноября вывесили свой триколор на территории шахты "Мирноградвугилля". Украинские военные из 38-й бригады морской пехоты уничтожили вражеский флаг и не дали противнику закрепиться в городе.
Об этом сообщил 7-й корпус ДШВ, информирует Цензор.НЕТ.
Бойцы сбили флаг РФ
Так, 13 ноября российские захватчики использовали тактику флагштоков и вывесили свой флаг на территории шахты "Мирноградвуглие", что на юго-восточных окраинах Мирнограда.
Таким образом, враг попытался оказать давление на защитников Покровской агломерации и создать иллюзию полноценного пребывания в городе. Несмотря на отсутствие возможности там закрепиться.
Флаг провисел там не более суток.
Бойцы 38-й бригады морской пехоты уничтожили вражеский флаг FPV-дроном. Двух вражеских пехотинцев, которые вывешивали триколор, - обнаружили и ликвидировали.
Ситуация в городе
В целом ситуация в Мирнограде – сложная.
- Россиянам удается периодически небольшими группами по 1-2 человека проникать в город.
Но украинские военные в результате слаженных поисково-ударных действий уничтожают оккупантов. Оборона Мирнограда продолжается, добавили в ДШВ.
