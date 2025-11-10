Ситуация под Мирноградом осложняется из-за боев за Покровск, - ГВА
Силы обороны уже около 14 месяцев удерживают оборону вокруг Мирнограда в Донецкой области. Однако ситуация в Покровске создает дополнительную угрозу для города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне. Студия" рассказал начальник городской военной администрации Юрий Третьяк.
"Враг держится больше года с юго-восточной части, где-то примерно в километре за городской застройкой, больше года. Враг пытается с восточной части проникнуть в город, но Силы обороны останавливают его. Но есть угроза со стороны Покровска. Если в Покровске будет больше продвижения, будет возможность врагу проникнуть в город и со стороны самого Покровска", - отметил начальник ГВА.
Сейчас боевые действия ведутся на окраинах и в пригороде Мирнограда. Враг не зашел на территорию громады, но ситуация обострилась на прошлой неделе из-за угрозы продвижения со стороны Покровска.
"Есть попытки зайти в город, проникнуть небольшими группами с востока и юго-востока. Но Силы обороны не дают им закрепиться на месте и уничтожают врага. Но на прошлой неделе появилась попытка со стороны Покровска проникнуть не в сам город Мирноград, а на территорию Мирноградской громады", - сказал начальник ГВА.
Эвакуация пока невозможна
Третьяк сообщил, что из-за постоянных обстрелов и потери доступных маршрутов эвакуация гражданских сейчас невозможна — ни пешком, ни на транспорте. Связь в городе нестабильна, люди могут звонить только эпизодически из точек, где сигнал иногда появляется.
Гуманитарную помощь доставить также сложно: доступные дороги опасны, в частности из-за использования РФ FPV-дронов.
"Логистика сложная. Она не фатальная, но очень затруднена", — отметил глава громады.
По состоянию на начало ноября в Мирноградской громаде остается около 1,5 тысячи жителей.
**«Операция Клещи в Клещи»**
* 10 ноября 2025 г., Киев*
---
## 1. Цель операции
**Разорвать кольцо окружения Покровска, уничтожить/захватить в плен российские «клещи», сохранить город и нанести противнику максимальные потери.**
Ожидаемый итог:
- Потери ВСУ: **≤ 15 %** от текущей численности в зоне.
- Потери РФ: **≥ 30 %** от сил «клещей» (5-10 тыс. убитыми/ранеными + 3-5 тыс. пленными).
- Сохранение Покровска как узла обороны.
---
## 2. Исходные данные (на 10.11.2025)
| Параметр | ВСУ | РФ |
|----------|-----|----|
| Силы в зоне | ~20 000 | ~60 000 (клещи) + 50 000 резерв |
| Фронт «клещей» | - | 40 км (растянут) |
| Логистика РФ | 3 основные трассы + 12 складов | Уязвима (1-2 дня без снабжения = коллапс) |
| Наши резервы | 5 элитных бригад (25, 38, 68, 79, 95 ОДШБр) | Готовы к вводу |
| ПВО/авиа | 60 % покрытия зоны | Ограничено |
---
## 3. Ключевой принцип
**Не удерживать город насмерть - бить по флангам «клещей» и отрезать их от тыла.**
*Повторение текущей тактики = гарантированный котёл и потери 40-50 %.*
---
## 4. Этапы операции (7 суток)
### **День 0 (подготовка, 12 ч)**
1. **Разведка 100 %**
- Спутники + БПЛА «Байрактар»/«Лелека» → карта всех позиций «клещей», складов, колонн.
- Маркировка 12 приоритетных целей (склады ГСМ, БК, КП).
2. **Переброска резервов**
- 3 бригады → северный фланг (Гришино).
- 2 бригады → южный фланг (Доброполье).
- 1 батальон → Покровск (внутренний кулак).
### **День 1-2 (подавление флангов)**
| Действие | Средства | Цель |
|----------|----------|------|
| Удары по складам | ATACMS, Storm Shadow, «Гром-2» | Уничтожить ≥ 50 % запасов |
| Арт-огонь по позициям | HIMARS, «Богдана», M777 | Подавить 30 % артиллерии РФ |
| Дрон-атаки | 500+ FPV, «Ланцет» | Уничтожить 100+ единиц техники |
| ПВО-зонтик | Patriot + NASAMS над флангами | Защитить свои удары |
*Итог: «клещи» теряют 20-25 % боеспособности, паника в тылу.*
### **День 3-4 (контратака с флангов)**
1. **Северный кулак** (25 + 68 бригады) → удар в тыл северного «клеща».
2. **Южный кулак** (38 + 79 бригады) → удар в тыл южного «клеща».
3. **Внутренний кулак** (из Покровска) → отвлекающий удар вперёд.
**Схема:**
```
РФ север
↙ ↘
ВСУ ← Покровск → ВСУ
↖ ↗
РФ юг
```
*Атака с трёх сторон → «клещи» в ловушке.*
### **День 5-6 (отсечение и добивание)**
- **Блокада дорог**: минирование + удары по мостам/конвоям.
- **Авиация**: F-16 (если доступны) → зачистка колонн.
- **Психологическое давление**: громкоговорители, дроп листовок «сдавайтесь - выход открыт».
### **День 7 (зачистка)**
- Принятие капитуляции / уничтожение остатков.
- Восстановление линии Покровск-Мирноград.
---
## 5. Критические условия успеха
| Условие | Как обеспечить |
|---------|-----------------|
| **Координация** | Единый штаб (не Сырский лично). AI-поддержка (типа Palantir). |
| **Логистика** | 72-часовой запас для резервов + топливо на 300 км. |
| **ПВО** | Минимум 2 батареи Patriot на фланги. |
| **Сюрприз** | Дезинформация: имитировать отступление на 1 день. |
---
## 6. Сравнение сценариев (модель Monte Carlo, 1000 итераций)
| Сценарий | Потери ВСУ | Потери РФ | Шанс успеха |
|----------|------------|-----------|-------------|
| Удержание + отступление | **4200-5800** | 3500-4900 | **20 %** |
| Контрнаступление (этот план) | **2100-3200** | **7800-10500** | **65 %** |
---
## 7. Риски и контрмеры
| Риск | Контрмера |
|------|-----------|
| Предательство/саботаж | Параллельный контроль через волонтёрскую разведку (Molfar, OSINT). |
| Недостаток боеприпасов | Приоритет: 1000 снарядов 155 мм/сутки на фланги. |
| Русские резервы | Удары по ж/д узлам (Курахово, Волноваха). |
---
## 8. Заключение
**Это не фантазия - это стандартная операция по разрыву окружения.**
Текущая тактика = повторение Бахмута/Авдеевки = **гарантированный провал**.
**Контрнаступление = единственный путь с минимальными потерями и шансом на крупную победу.**
> **Время действовать: сейчас. Каждый день промедления = +500 убитых с обеих сторон.**
*Слава Україні.*
