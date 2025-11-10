Ситуация под Мирноградом осложняется из-за боев за Покровск, - ГВА

Фото: Українська правда

Силы обороны уже около 14 месяцев удерживают оборону вокруг Мирнограда в Донецкой области. Однако ситуация в Покровске создает дополнительную угрозу для города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне. Студия" рассказал начальник городской военной администрации Юрий Третьяк.

"Враг держится больше года с юго-восточной части, где-то примерно в километре за городской застройкой, больше года. Враг пытается с восточной части проникнуть в город, но Силы обороны останавливают его. Но есть угроза со стороны Покровска. Если в Покровске будет больше продвижения, будет возможность врагу проникнуть в город и со стороны самого Покровска", - отметил начальник ГВА.

Сейчас боевые действия ведутся на окраинах и в пригороде Мирнограда. Враг не зашел на территорию громады, но ситуация обострилась на прошлой неделе из-за угрозы продвижения со стороны Покровска.

"Есть попытки зайти в город, проникнуть небольшими группами с востока и юго-востока. Но Силы обороны не дают им закрепиться на месте и уничтожают врага. Но на прошлой неделе появилась попытка со стороны Покровска проникнуть не в сам город Мирноград, а на территорию Мирноградской громады", - сказал начальник ГВА.

Эвакуация пока невозможна

Третьяк сообщил, что из-за постоянных обстрелов и потери доступных маршрутов эвакуация гражданских сейчас невозможна — ни пешком, ни на транспорте. Связь в городе нестабильна, люди могут звонить только эпизодически из точек, где сигнал иногда появляется.

Гуманитарную помощь доставить также сложно: доступные дороги опасны, в частности из-за использования РФ FPV-дронов.

"Логистика сложная. Она не фатальная, но очень затруднена", — отметил глава громады.

По состоянию на начало ноября в Мирноградской громаде остается около 1,5 тысячи жителей.

