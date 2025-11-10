РУС
Оперативного окружения Мирнограда войсками РФ нет, - Генштаб ВСУ

Что происходит в Покровске и Мирнограде?
Фото: Українська правда

В настоящее время оборона Покровско-Мирноградской агломерации продолжается. Ситуация остается сложной и динамичной.

Об этом заявил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины майор Андрей Ковалев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ситуация в Мирнограде

По его словам, украинские защитники удерживают позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к городу.

Логистика в город затруднена, однако, сказал Ковалев, осуществляется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация под Покровском контролируется, интенсивность атак врага снизилась, - Сырский

Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины или оперативном окружении города не соответствует действительности.

Накануне подразделениям, обороняющим город, доставлено необходимое вооружение и боеприпасы. Кроме того, проведена ротация личного состава и эвакуация раненых. Таким же образом обеспечивается логистика и ротация наших подразделений в городе Покровск.

Покровск

В городе продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться в Покровске. Там продолжают поисково-ударные действия, уничтожают позиции россиян в городской застройке.

Читайте: На фронте произошло 248 боестолкновений, на Покровском направлении враг атаковал 87 раз, - Генштаб

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится захватить Покровск как можно быстрее, чтобы продвигать нарратив, что она якобы сможет захватить весь Донбасс.

Автор: 

Генштаб ВС (7206) Донецкая область (11264) боевые действия (5113) Покровск (929) Мирноград (129) Покровский район (1241)
оточення є .. але його нема..

ну давайте дочекаємось повного
показать весь комментарий
10.11.2025 10:38 Ответить
Віримо, віримо, віримо
показать весь комментарий
10.11.2025 11:22 Ответить
Згадалось...



https://www.facebook.com/zelenskyy.official?__cft__[0]=AZVlFxfJjUuqOXdF3vebenKkL5m9P43o6zo8BVnGJKmXbxraN2UenmV7JlVz8LKA3DKyGFtU4H_1EewXwdWwVywBqSHTTRe1VWrcPd90cCbZFVcgPa4jgMHVe2cT4bX6LspSQiSU5zgjNH_kiT1alm2OTW3RZr829ymXk9XHHOVd3Q&__tn__=-UC%2CP-R Володимир Зеленський

https://www.facebook.com/zelenskyy.official/posts/pfbid02wcRmztiNZpNBwiMfmqqwprExLcRDuxkVrT8fEUwZjdDfwBroiHEPE8jd8xAFiqN3l?__cft__[0]=AZVlFxfJjUuqOXdF3vebenKkL5m9P43o6zo8BVnGJKmXbxraN2UenmV7JlVz8LKA3DKyGFtU4H_1EewXwdWwVywBqSHTTRe1VWrcPd90cCbZFVcgPa4jgMHVe2cT4bX6LspSQiSU5zgjNH_kiT1alm2OTW3RZr829ymXk9XHHOVd3Q&__tn__=%2CO%2CP-R 27 август 2014 г. ·

Ребята, только что мне позвонил Андрей Джеджула и рассказал, что с нашими земляками , с батальоном Кривбасс происходит, пацаны там в окружении и под обстрелом , ни помощи, ни техники , поддержки-ноль, люди гибнут постоянно, каждую минуту , а нам просто втирают красиво сформулированную новостную хрень, мол снова мы что-то освободили и снова никто не погиб!!!! Нас держат за лохов и что обидно, держат нас Лохи! Предатели и деребанщики , но сейчас ни о ничтожествах, а о героях: прошу, пожалуйста не бросайте тех , кто нас защищает и вас выбирал, кто любит страну бесплатно, пока вы на ней зарабатываете, кто искренне верит в мир в Украине и в свой народ, защитите ребят, дайте поддержку, бляха!!!!! Не забирайте у матерей смысл жизни, да просто - ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!! помогите или будьте прокляты.

показать весь комментарий
10.11.2025 11:24 Ответить
 
 