Оперативного окружения Мирнограда войсками РФ нет, - Генштаб ВСУ
В настоящее время оборона Покровско-Мирноградской агломерации продолжается. Ситуация остается сложной и динамичной.
Об этом заявил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины майор Андрей Ковалев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Ситуация в Мирнограде
По его словам, украинские защитники удерживают позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к городу.
Логистика в город затруднена, однако, сказал Ковалев, осуществляется.
Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины или оперативном окружении города не соответствует действительности.
Накануне подразделениям, обороняющим город, доставлено необходимое вооружение и боеприпасы. Кроме того, проведена ротация личного состава и эвакуация раненых. Таким же образом обеспечивается логистика и ротация наших подразделений в городе Покровск.
Покровск
В городе продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться в Покровске. Там продолжают поисково-ударные действия, уничтожают позиции россиян в городской застройке.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится захватить Покровск как можно быстрее, чтобы продвигать нарратив, что она якобы сможет захватить весь Донбасс.
