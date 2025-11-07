Цель номер один для врага - оккупировать Покровск как можно быстрее, - Зеленский. ВИДЕО
Россия стремится захватить Покровск как можно быстрее, чтобы продвигать нарратив, что она якобы сможет захватить весь Донбасс.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на брифинге 7 ноября, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация в Покровске остается сложной
"Покровск. Это последняя информация от военных. За несколько дней и на сегодняшний день главком докладывал на ставке. Ситуация, ну, вы знаете, она сложная... Цель номер один для врага - оккупировать Покровск как можно быстрее. Цель эта и остается. Это понятно по количеству штурмов: за трое суток было 220 штурмов Покровска", - отметил он.
Сколько россиян
В самом Покровске, по данным украинских военных, находится около 314 российских оккупантов, а группировка на окраинах города, которая оказывает давление в этом направлении, является значительной.
Другие направления фронта
Зеленский отметил, что российские войска пытались наступать на Краматорском направлении и в сторону Константиновки. На сегодняшний день оккупанты не добились успеха.
В Волчанске ситуация может осложниться, поскольку на этом направлении враг накапливает силы.
На Добропольском выступе "операция идет, там позитивно действуют наши Вооруженные Силы Украины".
