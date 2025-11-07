РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9487 посетителей онлайн
Новости Штурм РФ на Покровском направлении Ситуация на Покровском направлении Зеленский о ситуации на фронте
1 243 20

Цель номер один для врага - оккупировать Покровск как можно быстрее, - Зеленский. ВИДЕО

покровськ

Россия стремится захватить Покровск как можно быстрее, чтобы продвигать нарратив, что она якобы сможет захватить весь Донбасс.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на брифинге 7 ноября, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация в Покровске остается сложной

"Покровск. Это последняя информация от военных. За несколько дней и на сегодняшний день главком докладывал на ставке. Ситуация, ну, вы знаете, она сложная... Цель номер один для врага - оккупировать Покровск как можно быстрее. Цель эта и остается. Это понятно по количеству штурмов: за трое суток было 220 штурмов Покровска", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны проводят поисково-ударные действия в Покровске: враг уменьшил активность, но пытается наладить логистику

Сколько россиян

В самом Покровске, по данным украинских военных, находится около 314 российских оккупантов, а группировка на окраинах города, которая оказывает давление в этом направлении, является значительной.

Другие направления фронта

Зеленский отметил, что российские войска пытались наступать на Краматорском направлении и в сторону Константиновки. На сегодняшний день оккупанты не добились успеха.

В Волчанске ситуация может осложниться, поскольку на этом направлении враг накапливает силы.

На Добропольском выступе "операция идет, там позитивно действуют наши Вооруженные Силы Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте - почти 170 боестолкновений. Горячие точки - Волчанск, Купянск, Сиверск, Покровск, - Генштаб. КАРТЫ

Автор: 

Зеленский Владимир (22507) Донецкая область (11248) боевые действия (5102) Покровск (921) Покровский район (1231) война в Украине (6784)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Ми самі знаємо, що хоче ворог. Краще відзвітуй перед громадянами, чому перед містом не було фортифікацій і забезпечених бійців всім необхідним в окопах? Чому до останнього влада стелила асфальт, замінювала бруківку і садили троянди? Це щоб менше пішло на оборону?
показать весь комментарий
07.11.2025 16:51 Ответить
+5
Ну просто капитан, пардон, клаван очевідність.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:52 Ответить
+3
Зеленський: Здавати Бахмут ніхто не буде. 3 лютого 2023 р.
Президент України назвав Бахмут фортецею та наголосив, що далекобійна зброя від Заходу не тільки зупинить наступ РФ, але й пришвидшить деокупацію Донбасу.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Продовження фільму БУРЯН у 2019 році??
Бур'ян художній фільм драма 1966р. https://www.youtube.com/hashtag/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 #україна https://www.youtube.com/hashtag/%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC #фільм https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE #кіно https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%94%D1%80%D0%B0 #премєра https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96 #етнозалежні https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0 #драма
https://www.youtube.com/watch?v=wHNTGyhnmnQ
показать весь комментарий
07.11.2025 16:54 Ответить
Пам'ятаю водили всім класом, табуном, бо вчили Головка.
показать весь комментарий
07.11.2025 17:12 Ответить
Ми самі знаємо, що хоче ворог. Краще відзвітуй перед громадянами, чому перед містом не було фортифікацій і забезпечених бійців всім необхідним в окопах? Чому до останнього влада стелила асфальт, замінювала бруківку і садили троянди? Це щоб менше пішло на оборону?
показать весь комментарий
07.11.2025 16:51 Ответить
"не на часі...."
показать весь комментарий
07.11.2025 16:56 Ответить
Фортифікації були.
Новина за вчора:

"🤬BMW X7 та 4 млн грн як хабар для посадовців Полтавської ОВА: НАБУ https://poltava.to/news/83603 розслідує корупцію на будівництві фортифікацій

У 2024-2025 роках посадові особи ПОВА за попередньою змовою з представниками київського ТОВ «Енкі Констракшн» та інших підприємств, привласнили понад 17 млн грн бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікаційних споруд у Полтавській та Донецькій областях та реконструкцію корпусів Полтавського обласного кардіоцентру.

Привласнення відбувалося шляхом штучного завищення вартості будівельних матеріалів та включення до кошторису робіт, які фактично не виконувалися. Окремі працівники обласного Департаменту будівництва та ЖКГ додатково отримали автомобіль BMW X7 вартістю понад 3,5 млн грн як хабар за допомогу компанії в укладанні договорів, прийомі робіт та погодженні додаткових угод.

Кримінальне провадження розпочате у вересні цього року за фактом привласнення бюджетних коштів у великих розмірах (ч. 5 ст. 191), отримання та надання хабаря службовими особами (ч. 4 і ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369), участі у злочині та замаху на нього (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 15), а також за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України (ч. 1 ст. 114-1 ККУ)"https://t.me/+2AarAG_3uMY3YmFi
показать весь комментарий
07.11.2025 17:25 Ответить
придбали квиток на "95 квартал" - ну не виходити ж посеред вистави до антракту або до кінця премєри....
показать весь комментарий
07.11.2025 16:58 Ответить
Ну просто капитан, пардон, клаван очевідність.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:52 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2025 17:03 Ответить
Русня вміло користується особливостями нашої етнопсихології.
"Важко нести, шкода кинути"
Так само можна експлуатувати і особливості руснявої етнопсихології.
Була б політична воля.
А її відсутність - один з наслідків нашої етнопсихології.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:52 Ответить
А чего там случилось ещё на фронте, пока всё внимание было приковано к Покровску?
показать весь комментарий
07.11.2025 16:54 Ответить
мабудь знову "слуги" шось криво скиздили..
показать весь комментарий
07.11.2025 16:58 Ответить
Зеленський: Здавати Бахмут ніхто не буде. 3 лютого 2023 р.
Президент України назвав Бахмут фортецею та наголосив, що далекобійна зброя від Заходу не тільки зупинить наступ РФ, але й пришвидшить деокупацію Донбасу.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:55 Ответить
Геніальніше розумозаключення! Тут всі спецслужби світу б'ються в істериках, ніяк не можуть зрозуміти мету військової операції казлорилих в Покровську. І звмчайно ж наш потужний НЕлох все розклав по полицях.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:55 Ответить
Тобто пріорітетом буде утримання міста якомога довше, аби обломити путіна. А за ціною не постоїм. А ціна то життя військових звісно.
показать весь комментарий
07.11.2025 17:11 Ответить
Україна знайшла альтернативу Mavic і планує організувати їх масове виробництво, повідомив президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 листопада, після засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Ну тепер все піде інакше. Нарешті...
показать весь комментарий
07.11.2025 17:15 Ответить
Згідно того, що цей зешлемазл разом з ****** наробили в Україні то їх потрібно варити в кип'ящому калі, як написано в торі.
показать весь комментарий
07.11.2025 17:29 Ответить
 
 