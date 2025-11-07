За сутки на фронте почти 170 боестолкновений. Горячие точки - Волчанск, Купянск, Северск, Покровск, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За сутки на фронте зафиксировано 169 боестолкновений.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 1 ракетный и 62 авиационных удара, применил шесть ракет, сбросил 144 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 4916 обстрелов, в том числе 134 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5525 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности, по районам населенных пунктов Отрадное, Орестополь, Покровское, Малиновка Днепропетровской области; Доброполье, Тернуватое, Запорожье, Широкое, Солнечное Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно артиллерийское средство и три района сосредоточения личного состава противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник десять раз атаковал позиции наших защитников, нанес четыре авиаудара, в общей сложности сбросил 10 управляемых авиационных бомб и осуществил 189 обстрелов, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районах Волчанска, Каменки и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло 12 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Глушковка.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Боровская Андреевка, Грековка, Заречное, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровий Яр и Дружелюбровка.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 14 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Северска, Серебрянки, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения в районах населенных пунктов Новомарково и Веролюбовка.

На Константиновском направлении враг осуществил 14 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в направлении Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Федоровка, Шахово, Мирноград, Никаноровка, Родинское, Дорожное, Новопавловка, Новоэкономическое, Лесовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия.

На Александровском направлении противник вчера осуществил 10 атак в районах населенных пунктов Снежное, Вороное, Сосновка, Солодкое, Привольное, Павловка, Вербовое и Первомайское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять атак россиян в районе Новониколаевки и в направлении Нового.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку на позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

