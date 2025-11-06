Враг концентрирует силы в Ямпольском лесничестве на Славянском направлении, - спикер 11 армейского корпуса Запорожец

Российские войска активно накапливают силы в лесничестве возле Ямполя, обходят населенный пункт и готовят штурмовые действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец.

Он отметил, что половина из общего количества штурмов на Славянском направлении приходится именно на участок Ямполя.

"Например, если за прошедшие сутки зафиксировано 17 атак на Славянском направлении, то половина из них направлена в сторону населенного пункта Ямполь. Однако противник не пытается штурмовать сам город - скорее, его цель - обойти населенный пункт. Регион на севере и юге города покрыт лесами и насаждениями, что позволяет врагу маскироваться и обходить наши позиции, двигаясь даже в направлении Лимана", - рассказал спикер 11-й армейской корпорации Запорожец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты строят фортификации в Серебрянском лесу и готовятся штурмовать Ямполь, - 11 армейский корпус

Он пояснил, что такая тактика позволяет противнику распылять внимание украинских Сил обороны.

"Враг активно обходит населенный пункт, избегая лобовых штурмов, выходя на северных и южных окраинах. По данным разведки, он накапливается в Серебрянском лесничестве, обустраивает там стабилизационный пункт, а перед штурмовыми действиями концентрируется на территории Ямпольского лесничества. Оттуда враг проводит штурмовые действия, отвлекающие наши силы, одновременно обходя населенный пункт", - подытожил Запорожец.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецподразделение ГУР "Артан" провело зачистку оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО