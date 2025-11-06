Ворог концентрує сили у Ямпільському лісництві на Слов’янському напрямку, - речник 11 армійського корпусу Запорожець

Російські війська активно накопичують сили у лісництві біля Ямполя, обходять населений пункт і готують штурмові дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець.

Він зазначив, що половина з загальної кількості штурмів Слов'янському напрямку припадає саме на ділянку Ямполя.

"Наприклад, якщо минулої доби зафіксовано 17 атак на Слов’янському напрямку, то половина з них спрямована в бік населеного пункту Ямпіль. Однак противник не намагається штурмувати саме місто - скоріше, його мета - обійти населений пункт. Регіон на півночі та півдні міста вкритий лісами та насадженнями, що дозволяє ворогу маскуватися і обходити наші позиції, рухаючись навіть у напрямку Лиману", — розповів речник 11-ї армійської корпорації Запорожець.

Він пояснив, що така тактика дозволяє противнику розтягувати увагу українських Сил оборони.

"Ворог активно обходить населений пункт, уникаючи лобових штурмів, виходячи на північних та південних околицях. За даними розвідки, він накопичується в Серебрянському лісництві, облаштовує там стабілізаційний пункт, а перед штурмовими діями концентрується на території Ямпільського лісництва. Звідти ворог проводить штурмові дії, що відволікають наші сили, одночасно обходячи населений пункт", - підсумував Запорожець.

