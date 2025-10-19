Окупанти будують фортифікації в Серебрянському лісі та готуються штурмувати Ямпіль, - 11 армійський корпус

У районі Серебрянського лісу на адміністративному кордоні між Донецькою та Луганською областями, російські загарбники накопичують піхоту та будують фортифікації. Ворог готується до штурму селища Ямпіль в Лиманській громаді.

Про це "Суспільному" розповів речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Серебрянському лісництві ворог вдався до зведення фортифікацій, зведення позицій, накопичення з метою подальших штурмих дій, але більш масових. Наразі про застосування техніки на цьому напрямку не йде, адже там є водні перешкоди, які ми контролюємо", - розповів речник.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

ЗСУ контролюють переправи

За словами Запорожця, Сили оборони контролюють переправи та знищують дронами російську техніку.

Окупантам зрідка вдається пробратися крізь позиції українських військових на мотоциклах.

"Противник через кладки чи переправи штучнозбудовані перетягнув свої мотоцикли, "залетів" в Ямпіль, якусь частину населеного пункту подолав, але був знищений і не мав змоги закріпитися, бо на цьому напрямку в нас активно працюють оператори дронів",- розповів речник.

Читайте також: У напрямку Лиману та в районі Зарічного збільшилася "сіра зона", ворог здійснює постійний тиск, - DeepState

Втрати ворога зросли

Окрім цього, він розповів, що у зоні відповідальності 11 армійського корпусу, у жовтні кількість боїв впала до 10 за добу, минулого місяця ця цифра була вдвічі більшою.

Зросли також і втрати ворога - від 93 до 98 окупантів вбитими та пораненими за добу, розповів Запорожець.

Дивіться також: Воїни ССО знищили російську ДРГ в Ямполі на Донеччині. ВIДЕО