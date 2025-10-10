Воїни ССО знищили російську ДРГ в Ямполі на Донеччині. ВIДЕО
Воїни Сил спеціальних операцій знищили російську ДРГ в Ямполі на Донеччині.
Відповідне відео захисники оприлюднили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Ворог намагався закріпитися у населеному пункті невеликими диверсійно-розвідувальними групами.
"Метою ворога було створення плацдарму для подальших штурмових дій. Для стабілізації ситуації та відновлення контролю за районом у населений пункт увійшли групи 8 полку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Спецпризначенці провели комплекс спеціальних дій, виявили та знищили групи противника, здійснили зачистку території та не допустили подальшого просування ворога", - йдеться в повідомленні.
Українські воїни завдали втрат ворогу та відкинули його від Ямполя.
