Воїни ССО знищили російську ДРГ в Ямполі на Донеччині. ВIДЕО

Воїни Сил спеціальних операцій знищили російську ДРГ в Ямполі на Донеччині.

Відповідне відео захисники оприлюднили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Ворог намагався закріпитися у населеному пункті невеликими диверсійно-розвідувальними групами.

"Метою ворога було створення плацдарму для подальших штурмових дій. Для стабілізації ситуації та відновлення контролю за районом у населений пункт увійшли групи 8 полку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Спецпризначенці провели комплекс спеціальних дій, виявили та знищили групи противника, здійснили зачистку території та не допустили подальшого просування ворога", - йдеться в повідомленні.

Українські воїни завдали втрат ворогу та відкинули його від Ямполя.

