У напрямку Лиману та в районі Зарічного збільшилася "сіра зона", ворог здійснює постійний тиск, - DeepState

У напрямку Лиману, а також в районі Зарічного Донецької області фіксується збільшення "сірої зони". Ворог тут постійно здійснює тиск.

Про це пишуть аналітики проєкту DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після штурмових дій на Ямпіль, які в кінцевому результаті виявилися все ж безуспішними, кацапи зосередили свою увагу на лісах, які простягаються на великій території аж до Лиману. Спочатку противник почав накопичуватися в лісі північніше від Ямполя, після чого намагався і досі намагається перейти залізну дорогу і зайти в селище, але на вістрі активно працюють українські пілоти, які знищують ворога при спробах штурму", - сказано в повідомленні.

Згодом, як зазначають аналітики, окупанти почали обходити Ямпіль західніше, ховаючись так само в лісовій місцевості, щоб знайти місця для заходу в населений пункт.

Ці спроби ворога продовжуються до сьогодні, з перемінним успіхом - буває один або декілька окупантів пролазять в селище і там же й помирають.

"Але останні дні противник збільшив зону своїх спроб просочування і вже фіксується в різних частинах лісу сірої зони, зокрема, декілька разів опинявся на околицях Лиману. Зазвичай, противник користується покровом ночі і намагається невеликими групами піхоти проникнути в глибину території, в першу чергу вижити і чекати на підхід інших груп, утворюючи накопичення. Просування здійснюється і через позиції Сил Оборони, яких не вистачає на таку територію, однак постійний моніторинг і робота пілотів рятує ситуацію, які стараються виявляти противника аби він не міг накопичуватися у визначених місцях. Одночасно з цим працюють групи зачистки, які також запобігають просуванню і зосередженню кацапні", - пише DeepState.

У DeepState додають, що всі процеси відбуваються без закріплення ворога. Окупанти так само мають за мету лізти як можна глибше і пробувати накопичуватися вже на фінальних точках свого маршруту, як вони це роблять в районі Серебрянки-Дронівки.

Фото: DeepState

"Сили Оборони в свою чергу просто утилізовують все це сміття на своєму шляху. Зокрема, на фото по групі кацапів, яка пробувала просочитися по лісу вище Ямполя прилетить артилерійський снаряд, який закінчить їх просування та бездарні життя. Тому на мапі відображена чергова велика за площею сіра зона", - додають аналітики.

