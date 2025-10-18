Ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Торського та у Покровську, - DeepState. КАРТИ

Російські окупанти мають територіальні просування на території Запорізької та Донецької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новоіванівки (село Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області), Торського ( село в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області) та у Покровську ( адміністративний центр Покровської міської громади та Покровського району Донецької області).

Оновлені карти



Новоіванівка



Торське



Покровськ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни просунулися у Пологівському районі Запорізької області.