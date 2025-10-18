УКР
Новини Оновлені карти DeepState
2 023 11

Ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Торського та у Покровську, - DeepState. КАРТИ

Російські окупанти мають територіальні просування на території Запорізької та Донецької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новоіванівки (село Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області), Торського ( село в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області) та у Покровську ( адміністративний центр Покровської міської громади та Покровського району Донецької області).

Також читайте: Ворог окупував Маліївку на Дніпропетровщині, - DeepState. КАРТА

Оновлені карти 

Новоіванівка карта
Новоіванівка

Торське карта
Торське

Покровськ карта
Покровськ 

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни просунулися у Пологівському районі Запорізької області.

Автор: 

Запорізька область (4201) Донецька область (9848) Покровськ (852) Краматорський район (782) Покровський район (1105) Пологівський район (181) Торське (26) Новоіванівка (21) DeepState (309)
+7
План "перемоги" Zе в дії. Так, ********?
18.10.2025 13:45 Відповісти
+4
Для цього треба взаємно узгодити дії командуючих двох підрозділів ЗСУ, що стоять праворуч та ліворуч від згаданої Вами "кишки". Але система побудована так, що зробити це може лише одна людина, яка спить 4 години на добу та 100 разів відтискається. На жодні "кишки" в нього немає часу, а без нього не почнуть.
18.10.2025 14:19 Відповісти
+2
що це за червоні "кишки" кацапів на мапі ?

невже не можна перебити логістику?

.
18.10.2025 13:48 Відповісти
Ви ж нічого не переплутайте, ***** хоче миру як він сказав Тампону.
18.10.2025 13:49 Відповісти
Та бажано весь.
18.10.2025 14:20 Відповісти
А наше "доблесне керівництво" тим часом отримало пи.дюлєй у Білому домі, копняк у сраку і летить додому.
18.10.2025 13:58 Відповісти
Та ладно! DeepState дізналось про захоплення окупантами центра Покровська? Не пройшло і двох місяців
18.10.2025 14:05 Відповісти
Міцний прорив біля Торського.
18.10.2025 14:12 Відповісти
Ворог просунувся, ворог просунувся, ворог просунувся... Кожен день. Зато влада перемагає, в них всьо харашо, прєкрасная маркіза.
18.10.2025 14:29 Відповісти
Вава ,дрюша і шурік наробили контрнаступу, уявили себе прямо як Буонапарту з Маренго і Візіром , а тепер ховаються в кущах поки військові розгрібають конюшні від цих стратегів.
18.10.2025 15:02 Відповісти
рашист сирський керує
18.10.2025 15:02 Відповісти
 
 