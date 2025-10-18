Враг продвинулся вблизи Новоивановки, Торского и в Покровске, - DeepState. КАРТЫ

Российские оккупанты имеют территориальные продвижения на территории Запорожской и Донецкой областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новоивановки (село Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области), Торского (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области) и в Покровске (административный центр Покровской городской громады и Покровского района Донецкой области).

