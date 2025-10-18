РУС
Новости Обновленные карты DeepState
1 845 11

Враг продвинулся вблизи Новоивановки, Торского и в Покровске, - DeepState. КАРТЫ

Российские оккупанты имеют территориальные продвижения на территории Запорожской и Донецкой областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новоивановки (село Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области), Торского (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области) и в Покровске (административный центр Покровской городской громады и Покровского района Донецкой области).

Также читайте: Враг оккупировал Малиевку на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТА

Обновленные карты

Новоивановка карта
Новоивановка

Торское карта
Торское

Покровск карта
Покровск

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне продвинулись в Пологовском районе Запорожской области.

Автор: 

Запорожская область (3662) Донецкая область (11018) Покровск (816) Краматорский район (773) Покровский район (1093) Пологовский район (181) Торское (26) Новоивановка (21) DeepState (307)
Топ комментарии
+6
План "перемоги" Zе в дії. Так, ********?
18.10.2025 13:45 Ответить
+4
Для цього треба взаємно узгодити дії командуючих двох підрозділів ЗСУ, що стоять праворуч та ліворуч від згаданої Вами "кишки". Але система побудована так, що зробити це може лише одна людина, яка спить 4 години на добу та 100 разів відтискається. На жодні "кишки" в нього немає часу, а без нього не почнуть.
18.10.2025 14:19 Ответить
+2
що це за червоні "кишки" кацапів на мапі ?

невже не можна перебити логістику?

.
18.10.2025 13:48 Ответить
Ви ж нічого не переплутайте, ***** хоче миру як він сказав Тампону.
18.10.2025 13:49 Ответить
Та бажано весь.
18.10.2025 14:20 Ответить
А наше "доблесне керівництво" тим часом отримало пи.дюлєй у Білому домі, копняк у сраку і летить додому.
18.10.2025 13:58 Ответить
Та ладно! DeepState дізналось про захоплення окупантами центра Покровська? Не пройшло і двох місяців
18.10.2025 14:05 Ответить
Міцний прорив біля Торського.
18.10.2025 14:12 Ответить
Ворог просунувся, ворог просунувся, ворог просунувся... Кожен день. Зато влада перемагає, в них всьо харашо, прєкрасная маркіза.
18.10.2025 14:29 Ответить
Вава ,дрюша і шурік наробили контрнаступу, уявили себе прямо як Буонапарту з Маренго і Візіром , а тепер ховаються в кущах поки військові розгрібають конюшні від цих стратегів.
18.10.2025 15:02 Ответить
рашист сирський керує
18.10.2025 15:02 Ответить
 
 