Враг продвинулся вблизи Новоивановки, Торского и в Покровске, - DeepState. КАРТЫ
Российские оккупанты имеют территориальные продвижения на территории Запорожской и Донецкой областей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новоивановки (село Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области), Торского (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области) и в Покровске (административный центр Покровской городской громады и Покровского района Донецкой области).
Обновленные карты
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне продвинулись в Пологовском районе Запорожской области.
