Россияне продвинулись в Пологовском районе Запорожской области, - DeepState. КАРТЫ
Российские войска продвинулись вблизи Новоивановки, Малиновки и Полтавки Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся вблизи Новоивановки (Пологовский район Запорожской области), Малиновки (Пологовский район Запорожской области) и в Полтавке (Пологовский район Запорожской области)", - говорится в сообщении.
