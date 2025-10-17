РУС
Россияне продвинулись в Пологовском районе Запорожской области, - DeepState. КАРТЫ

Российские войска продвинулись вблизи Новоивановки, Малиновки и Полтавки Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Новоивановки (Пологовский район Запорожской области), Малиновки (Пологовский район Запорожской области) и в Полтавке (Пологовский район Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте
Малиновка и Полтавка/DeepState
Ситуация на фронте
Новоивановка/DeepState



доки зєля гастролює, кацапи добивають залишки зп. області. про це не кажуть в шлюхомарафоні.
17.10.2025 10:38 Ответить
Так станьте ви на захист, поки його немає...
17.10.2025 11:13 Ответить
Та ви шо? Як вони могли десь просунутися, коли Боневтік і його шобла перемагає? Шобла навіть продвинулася в Одесі, захопивши ціле місто, а Боневтік Потужно-Брехливий і його єлдак із рештою шобли, насолоджуються екскурсією по США за рахунок обікраденої ними ж України.
17.10.2025 11:05 Ответить
 
 