Силы обороны отбросили врага вблизи Нового Шахово и Кучерова Яра на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ
Силы обороны Украины отбросили российских захватчиков вблизи Нового Шахово и Кучерова Яра, что в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Нового Шахово и Кучерова Яра", - сказано в сообщении.
