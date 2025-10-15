РУС
Новости
1 222 4

Силы обороны отбросили врага вблизи Нового Шахово и Кучерова Яра на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Силы обороны Украины отбросили российских захватчиков вблизи Нового Шахово и Кучерова Яра, что в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Нового Шахово и Кучерова Яра", - сказано в сообщении.

карта
Фото: DeepState
карта
Фото: DeepState

Автор: 

Героям Слава!
показать весь комментарий
15.10.2025 22:52 Ответить
...та прої@али Олексіївку на дніпро.обл.
показать весь комментарий
15.10.2025 23:08 Ответить
Там Сирский сегодня, значит все под контролем
показать весь комментарий
15.10.2025 23:30 Ответить
ТЦК скотилось до відвертого бандитизму?
https://www.youtube.com/watch?v=x8569nZo-Mk
показать весь комментарий
16.10.2025 00:16 Ответить
 
 