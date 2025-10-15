Враг оккупировал Перебудову, Комар и Мирное и продвинулся возле Ивановки и Воскресенки, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ оккупировали три населенных пункта в Волновахском районе Донецкой области и продвинулись возле Ивановки и Воскресенки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков мониторингового проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Перебудову, Комар и Мирное (села в Волновахском районе Донецкой области), а также продвинулся вблизи Ивановки (село в Синельниковском районе Днепропетровской области) и Воскресенки (село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты оккупировали Терновое на Днепропетровщине и продвинулись на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ



Ивановка



Воскресенка

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ заняли выступ в районе Мирного, Перестройки и Комара в Донецкой области.

Больше читайте в нашем Telegram-канале