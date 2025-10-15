Враг оккупировал Перебудову, Комар и Мирное и продвинулся возле Ивановки и Воскресенки, - DeepState. КАРТЫ
Войска РФ оккупировали три населенных пункта в Волновахском районе Донецкой области и продвинулись возле Ивановки и Воскресенки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков мониторингового проекта DeepState.
"Карта обновлена. Враг оккупировал Перебудову, Комар и Мирное (села в Волновахском районе Донецкой области), а также продвинулся вблизи Ивановки (село в Синельниковском районе Днепропетровской области) и Воскресенки (село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ заняли выступ в районе Мирного, Перестройки и Комара в Донецкой области.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шмаркля та Сирок прокоментують чергову "перемогу"? Чи для них такі "перемоги", кожного дня, стали вже буденністю бо вони, як можуть, виконують "оманські домовленності"?