Войска РФ заняли выступ в районе Мирного, Перестройки и Комара на Донетчине, - DeepState

Российские оккупанты заняли выступление в районе населенных пунктов Мирное, Перестройка и Комар Волновахского района Донецкой области. ВСУ потеряли эти позиции уже как несколько дней.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг занял выступ в районе Мирного, Перестройки и Комара. Было потеряно выступ на Комар. Логистика и удержание позиций были крайне затруднены, но из-за того, что враг изменил акцент на другие участки отрезка, то была возможность удерживать данные позиции", - отметили аналитики.

По данным DeepState, последние недели было труднее, поскольку враг периодически начал осуществлять зачистки и постепенно позиции ВСУ начали теряться. Часть позиций была просто уничтожена артиллерией и дронами.

"Все бойцы были ранены и некоторые были вынуждены выходить своими силами. Указанные на фотографии позиции уже потеряны как несколько дней. В 2025 году роль OSINTy в определении ЛБС становится все меньше, поскольку так называемые "флаговтыки" стали привычными с обеих сторон. Практически все OSINT-карты боевых действий показывали и показывают эти территории как потерянные уже несколько месяцев", - добавляет проект.

