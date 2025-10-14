РУС
Новости Боевые действия на востоке
Войска РФ заняли выступ в районе Мирного, Перестройки и Комара на Донетчине, - DeepState

Враг занял выступ в районе Мирного, Перестройки и Комара

Российские оккупанты заняли выступление в районе населенных пунктов Мирное, Перестройка и Комар Волновахского района Донецкой области. ВСУ потеряли эти позиции уже как несколько дней.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг занял выступ в районе Мирного, Перестройки и Комара. Было потеряно выступ на Комар. Логистика и удержание позиций были крайне затруднены, но из-за того, что враг изменил акцент на другие участки отрезка, то была возможность удерживать данные позиции", - отметили аналитики.

По данным DeepState, последние недели было труднее, поскольку враг периодически начал осуществлять зачистки и постепенно позиции ВСУ начали теряться. Часть позиций была просто уничтожена артиллерией и дронами.

"Все бойцы были ранены и некоторые были вынуждены выходить своими силами. Указанные на фотографии позиции уже потеряны как несколько дней. В 2025 году роль OSINTy в определении ЛБС становится все меньше, поскольку так называемые "флаговтыки" стали привычными с обеих сторон. Практически все OSINT-карты боевых действий показывали и показывают эти территории как потерянные уже несколько месяцев", - добавляет проект.

Автор: 

Донецкая область (10989) Волновахский район (354) Мирное (5) Перестройка (2) Комар (14) DeepState (303)
Невже хтось досі вірить у ці "сірі зони", які на кілометри йдуть у позиції окупантів? Може бути хтось вірить, що і Торецьк не окупований?
14.10.2025 23:20 Ответить
 
 