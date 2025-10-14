Війська РФ зайняли виступ в районі Мирного, Перебудови та Комара на Донеччині, - DeepState

Російські окупанти зайняли виступ в районі населених пунктів Мирне, Перебудова та Комар Волноваського району Донецької області. ЗСУ втратили ці позиції вже як декілька днів.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог зайняв виступ в районі Мирного, Перебудови та Комара. Було втрачено виступ на Комар. Логістика та утримання позицій були вкрай ускладнені, але через те, що ворог змінив акцент на інші ділянки відтинку, то була змога утримувати дані позиції", - зазначили аналітики.

За даними DeepState, останні тижні було важче, оскільки ворог періодично почав здійснювати зачистки й поступово позиції ЗСУ почали втрачатися. Частину позицій було просто знищено артилерією та дронами.

"Усі бійці були поранені й дехто був змушений виходити своїми силами. Вказані на світлині позиції вже втрачені як декілька днів. У 2025 році роль OSINTy у визначенні ЛБЗ стає все меншою, оскільки так звані "флаговтики" стали звичними з обох сторін. Практично всі OSINT мапи бойових дій показували й показують ці території як втрачені вже декілька місяців", - додає проєкт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти окупували Тернове на Дніпропетровщині та просунулися на Донеччині, - DeepState. МАПИ