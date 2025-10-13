2 530 15
Рашисти окупували Тернове на Дніпропетровщині та просунулися на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські війська захопили село Тернове у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Уточнено лінію зіткнення у Малих Щербаках (Запорізька обл.). Ворог окупував Тернове (Синельниківський район Дніпропетровська обл.) та просунувся поблизу Шандриголового (Донецька обл.)", - вказано у повідомленні.
