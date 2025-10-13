УКР
2 530 15

Рашисти окупували Тернове на Дніпропетровщині та просунулися на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські війська захопили село Тернове у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Уточнено лінію зіткнення у Малих Щербаках (Запорізька обл.). Ворог окупував Тернове (Синельниківський район Дніпропетровська обл.) та просунувся поблизу Шандриголового (Донецька обл.)", - вказано у повідомленні.

Ворог захопив село Тернове на Дніпропетровщині
Топ коментарі
+9
Чекаю новин від Найвеличнішого як сьогодні подохло тисячі каzапів.
показати весь коментар
13.10.2025 21:28 Відповісти
+8
Чекаю відосик лідера про контрнаступ і відновлення 2-3 кв. км.
Тоді можна спатки спокійно!
показати весь коментар
13.10.2025 21:30 Відповісти
+6
здають Дніпропетровщину і Запоріжжя зельоні гниди
показати весь коментар
13.10.2025 21:34 Відповісти
Чекаю новин від Найвеличнішого як сьогодні подохло тисячі каzапів.
показати весь коментар
13.10.2025 21:28 Відповісти
Коллаборационисты во власти сливают Украину. Если их не убрать и не поставить Украинцев националистов, которые будут нормально войну вести и защищать страну и в том числе и от орг преступности олигархов, с которой евреи грабят грабят Украину, и в своих лживых СМИ отвлекают Украинцев. Забрать все у них и все ресурсы на войну. Вернуть ядерное оружие, сделать радиоактивные бомбы, когда стоит цена государства, то нужно идти на все. Никакой морали, вести себя хуже русских надо. Хотят войны, тогда надо их закидать радиоактивными бомбами! Расстреливать коллаборационистов и орг преступность во власти и так называемых олигархов, которые на самом деле бандиты, которые создали власть орг преступности во всей власти и судах и службах. Они приспали народ, если ничего не делать, то они усыпят навсегда всю страну...
показати весь коментар
13.10.2025 21:28 Відповісти
Чекаю відосик лідера про контрнаступ і відновлення 2-3 кв. км.
Тоді можна спатки спокійно!
показати весь коментар
13.10.2025 21:30 Відповісти
Гойдалки - відбили 3.5 км і знову відступ
показати весь коментар
13.10.2025 21:33 Відповісти
здають Дніпропетровщину і Запоріжжя зельоні гниди
показати весь коментар
13.10.2025 21:34 Відповісти
Льошик, шуруй в окоп і покажи як треба воювати.
показати весь коментар
13.10.2025 21:46 Відповісти
Alex is a gender-neutral name of Greek origin meaning "defender of humankind." It is derived from the ancient Greek name Alexandros
показати весь коментар
13.10.2025 22:18 Відповісти
у Вас "логіка" паРашна ..як і у Angelina
показати весь коментар
13.10.2025 22:21 Відповісти
Йди і відвойовуй території. В чому проблема? Попа до дивану приросла? Язиком ляпати - не мішки носити.
показати весь коментар
13.10.2025 22:26 Відповісти
анус на морді сильно не розкривай - муха залетить., гнида зельона )
показати весь коментар
13.10.2025 22:29 Відповісти
********** скрізь ануси ввижаються
показати весь коментар
13.10.2025 22:36 Відповісти
Так суспільство хоче здатись, ну так готуймось до зачистки території від українців. Така ціна капітуляції.
показати весь коментар
13.10.2025 22:11 Відповісти
Ну якщо в "найвеличнішого" понад усе рейтинг про проблеми він не хоче говорити ,ворог переважає в чисельності в 3-5 раз ,хто несе відповідальність за неукомплетацію та провалену мобілізацію ,тому за всі провали відповідальний насамперед Зеленський і Сирський.
показати весь коментар
13.10.2025 21:43 Відповісти
Ось якраз їх ніхто до ніякої відповідальності і не притягне.
Їм по*уй. З*буться та будуть спокійно жити в ЕС чи ще де.
А ось вумний нарід якраз і буде нести відповідальність. В ярмі у орків.
показати весь коментар
13.10.2025 22:10 Відповісти
Вернувсь в село, немає вже Колі Голуба, Охріменка Саші, Костючка. Війна забрала... мусора всі живі. всі 32 шт. на 6 тис село, ерім одного шо в совпа вперіщивсь рік назад. І майор шо зірочок навішав на розкраданні воєнбази поряд, шо 2 роки мене випер, теж тут живий здоровий. В 17.00 вже дома і помічник його лахудра білобриса якого папа з воздухофлотського сюди сховав теж живий. І панок місцевий другий особняк будує, живий. Як так? Якого біса.
показати весь коментар
13.10.2025 22:10 Відповісти
 
 