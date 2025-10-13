РУС
Новости Обновленные карты DeepState
2 379 15

Рашисты оккупировали Терновое на Днепропетровщине и продвинулись на Донетчине, - DeepState

Российские войска захватили село Терновое на Днепропетровщине.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Уточнена линия соприкосновения в Малых Щербаках (Запорожская обл.). Враг оккупировал Терновое (Синельниковский район Днепропетровская обл.) и продвинулся вблизи Шандриголово (Донецкая обл.)", - отмечается в сообщении.

Читайте также на ")Цензор.НЕТ": DeepState об увеличении "серой зоны" в районе Серебрянки: Характерно постоянное давление врага без конкретного закрепления и контроля местности

Автор: 

оккупация (10332) Донецкая область (10980) Днепропетровская область (4558) Терновое (4) Шандриголово (9) Малые Щербаки (5) DeepState (300)
Топ комментарии
+9
Чекаю новин від Найвеличнішого як сьогодні подохло тисячі каzапів.
13.10.2025 21:28 Ответить
+7
Чекаю відосик лідера про контрнаступ і відновлення 2-3 кв. км.
Тоді можна спатки спокійно!
13.10.2025 21:30 Ответить
+6
здають Дніпропетровщину і Запоріжжя зельоні гниди
13.10.2025 21:34 Ответить
Чекаю новин від Найвеличнішого як сьогодні подохло тисячі каzапів.
13.10.2025 21:28 Ответить
Коллаборационисты во власти сливают Украину. Если их не убрать и не поставить Украинцев националистов, которые будут нормально войну вести и защищать страну и в том числе и от орг преступности олигархов, с которой евреи грабят грабят Украину, и в своих лживых СМИ отвлекают Украинцев. Забрать все у них и все ресурсы на войну. Вернуть ядерное оружие, сделать радиоактивные бомбы, когда стоит цена государства, то нужно идти на все. Никакой морали, вести себя хуже русских надо. Хотят войны, тогда надо их закидать радиоактивными бомбами! Расстреливать коллаборационистов и орг преступность во власти и так называемых олигархов, которые на самом деле бандиты, которые создали власть орг преступности во всей власти и судах и службах. Они приспали народ, если ничего не делать, то они усыпят навсегда всю страну...
13.10.2025 21:28 Ответить
Чекаю відосик лідера про контрнаступ і відновлення 2-3 кв. км.
Тоді можна спатки спокійно!
13.10.2025 21:30 Ответить
Гойдалки - відбили 3.5 км і знову відступ
13.10.2025 21:33 Ответить
здають Дніпропетровщину і Запоріжжя зельоні гниди
13.10.2025 21:34 Ответить
Льошик, шуруй в окоп і покажи як треба воювати.
13.10.2025 21:46 Ответить
Alex is a gender-neutral name of Greek origin meaning "defender of humankind." It is derived from the ancient Greek name Alexandros
13.10.2025 22:18 Ответить
у Вас "логіка" паРашна ..як і у Angelina
13.10.2025 22:21 Ответить
Йди і відвойовуй території. В чому проблема? Попа до дивану приросла? Язиком ляпати - не мішки носити.
13.10.2025 22:26 Ответить
анус на морді сильно не розкривай - муха залетить., гнида зельона )
13.10.2025 22:29 Ответить
********** скрізь ануси ввижаються
13.10.2025 22:36 Ответить
Так суспільство хоче здатись, ну так готуймось до зачистки території від українців. Така ціна капітуляції.
13.10.2025 22:11 Ответить
Ну якщо в "найвеличнішого" понад усе рейтинг про проблеми він не хоче говорити ,ворог переважає в чисельності в 3-5 раз ,хто несе відповідальність за неукомплетацію та провалену мобілізацію ,тому за всі провали відповідальний насамперед Зеленський і Сирський.
13.10.2025 21:43 Ответить
Ось якраз їх ніхто до ніякої відповідальності і не притягне.
Їм по*уй. З*буться та будуть спокійно жити в ЕС чи ще де.
А ось вумний нарід якраз і буде нести відповідальність. В ярмі у орків.
13.10.2025 22:10 Ответить
Вернувсь в село, немає вже Колі Голуба, Охріменка Саші, Костючка. Війна забрала... мусора всі живі. всі 32 шт. на 6 тис село, ерім одного шо в совпа вперіщивсь рік назад. І майор шо зірочок навішав на розкраданні воєнбази поряд, шо 2 роки мене випер, теж тут живий здоровий. В 17.00 вже дома і помічник його лахудра білобриса якого папа з воздухофлотського сюди сховав теж живий. І панок місцевий другий особняк будує, живий. Як так? Якого біса.
13.10.2025 22:10 Ответить
 
 