Рашисты оккупировали Терновое на Днепропетровщине и продвинулись на Донетчине, - DeepState
Российские войска захватили село Терновое на Днепропетровщине.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Уточнена линия соприкосновения в Малых Щербаках (Запорожская обл.). Враг оккупировал Терновое (Синельниковский район Днепропетровская обл.) и продвинулся вблизи Шандриголово (Донецкая обл.)", - отмечается в сообщении.
Тоді можна спатки спокійно!
Їм по*уй. З*буться та будуть спокійно жити в ЕС чи ще де.
А ось вумний нарід якраз і буде нести відповідальність. В ярмі у орків.