DeepState об увеличении "серой зоны" в районе Серебрянки: Характерным является постоянное давление врага без конкретного закрепления и контроля местности

"Серая зона" в районе Серебрянки является одной из крупнейших на линии фронта. Здесь характерно постоянное давление врага без конкретного закрепления или контроля местности.

Об этом пишут аналитики проекта DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

"Враг фиксируется буквально по всему серому, где по нему осуществляется поражение. В частности, кацапы лезли и продолжают лезть со стороны Григорьевки вдоль Северского Донца через Серебрянку и вплоть до Дроновки. Также осуществляются постоянные штурмовые действия малыми группами пехоты южнее между Серебрянкой и Северском с привлечением иногда мотоциклов", - сказано в сообщении.

В DeepState отмечают, что осложнением стала потеря Серебрянского лесничества, где оккупанты также используют местность для того, чтобы прорваться, в частности, в районе Серебрянки.

"По словам бойцов, по наблюдениям противник не ставит задачу взятия конкретных позиций или населенного пункта, а просто пытается максимально продвинуться в глубину территории, там накапливаться и двигаться дальше", - пишут аналитики.

"Не происходит целенаправленного закрепления в Серебрянке, где россияне даже на мотоциклах южнее просто проезжают мимо населенного пункта или позиции. Также в сокращении продолжительности жизни (оккупантов. - ред.) помогают и украинские бойцы, которые постоянно охотятся на врага и уничтожают его сразу при обнаружении", - сказано в сообщении.

В DeepState отмечают, что стоит отдать должное украинским пилотам БпЛА "за удержание противника, ведь есть огромная нехватка личного состава, чтобы выставить позиции и держать их должным образом, поэтому дронщикам необходимо 24/7 мониторить ситуацию и прилагать усилия, чтобы не дать накапливаться противнику".

"Но, к сожалению, количественное преимущество в очередной раз сказывается, поэтому уже несколько дней подряд кацапы фиксируются аж в Дроновке, где также появилась серая зона. Странная тактика противника, которая не предусматривает закрепления на местности, а "тупое" забегание в глубину, но такова реальность и она с другой стороны дает возможность просто убивать врага, который без толку лезет на позиции бойцов СОУ", - сказано в сообщении.

