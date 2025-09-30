2 796 4
Враг оккупировал Полтавку в Донецкой области и продвинулся в Запорожской области и в Серебрянском лесничестве, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики оккупировали и продвинулись возле населенного пункта Полтавка в Донецкой области. Враг также имеет продвижение в Запорожской области и в Серебрянском лесничестве.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг оккупировал Полтавку (Донецкая обл.), а также продвинулся вблизи Новоивановки (Запорожская обл.), Полтавки (Донецкая обл.) и в Серебрянском лесничестве", - сказано в сообщении.
У нього суцільні контрнаступи та перемоги.
уря !
.