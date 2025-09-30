РУС
Враг оккупировал Полтавку в Донецкой области и продвинулся в Запорожской области и в Серебрянском лесничестве, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики оккупировали и продвинулись возле населенного пункта Полтавка в Донецкой области. Враг также имеет продвижение в Запорожской области и в Серебрянском лесничестве.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Полтавку (Донецкая обл.), а также продвинулся вблизи Новоивановки (Запорожская обл.), Полтавки (Донецкая обл.) и в Серебрянском лесничестве", - сказано в сообщении.

карта
Фото: DeepState
карта
Фото: DeepState
карта
Фото: DeepState

Запорожская область (3590) Донецкая область (10871) Бахмутский район (628) Краматорский район (726) Запорожский район (274) Серебрянка (4) Полтавка (11) Новоивановка (1)
Та ну. Сирський про це нічого не каже.

У нього суцільні контрнаступи та перемоги.
30.09.2025 00:30 Ответить
вдаримо 4 млрд. українського контенту по рашиському окупанту !

уря !

.
30.09.2025 00:55 Ответить
Так Сирський каже, що потроху витісняємо агресора на цьому напрямку, звільнили 175 кв.км. Може це він мав на увазі рос.армію?
30.09.2025 07:11 Ответить
Зараз Сирський прокинеться, і в п'ятнадцятий раз звільнить 140 кілометрів української території.
30.09.2025 07:40 Ответить
 
 