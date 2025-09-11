Силы обороны отбросили рашистов возле Владимировки и Шахово на Донетчине. Враг также имеет продвижение, - DeepState. КАРТЫ

Украинские воины отбросили российских оккупантов в Донецкой области. В то же время. враг также имеет продвижение.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Силы обороны Украины отбросили противника вблизи Владимировки и Шахово. Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве, вблизи Полтавки и Панковки", - говорится в сообщении.

Читайте: Рашисты пытаются вытеснить Силы обороны из Серебрянского лесничества, - DeepState





