Рашисты пытаются вытеснить Силы обороны из Серебрянского лесничества, - DeepState

Российские оккупанты не прекращают давление на позиции украинских защитников в Серебрянском лесничестве на Луганщине.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Самая тяжелая ситуация - в восточной части лесничества, между Григорьевкой и Серебрянкой, где враг пытается уже закрепиться для контроля этой территории. Дополнительным препятствием является болотистая местность, которая усложняет для врага эти процессы. Также кацапы пытаются перекрыть пути в лес в районе Дроновки и, к сожалению, противнику это почти удалось сделать. Периодически они фиксируются в районе дороги Ямполь-Заречное, что является неприятным звоночком для тыловых позиций СОУ, поскольку это ставит под угрозу позиции, которые не ожидают появления пехоты врага и усложняет весь процесс работы на местности. А также затрудняет логистику к позициям", - говорится в сообщении.

Читайте также: Армия РФ продвинулась на Донетчине, Запорожье и Харьковщине, - DeepState. КАРТЫ

Также российские оккупанты не прекращают давления в районе Серебрянки, куда периодически отправляет даже технику для штурмовых действий.

"Сегодня на штурм в направлении села ехало несколько кацапских БМП и пехота на мото, а перед этим была колонна из нескольких единиц. Одновременно с этим, осуществляется постоянное давление пехотой, которая просачивается сквозь позиции и накапливается в тылу", - отметили аналитики.

Также читайте: Войска РФ продвинулись в Зверевом в Донецкой области и возле Тернового, Сичневого, Сосновки и Вороного на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТЫ

Также в DeepState заявили о сложной ситуации в Заречном, где без остановки пехота рашистов осуществляет просачивание в село, пытаясь там закрепиться и взять населенный пункт под контроль.

"Осуществляется частая фиксация противника в разных частях села, так же и его поражения. Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не дать врагу занять полностью населенный пункт, соответственно, проводятся частые зачистки и поражения дронами", - подытожили там.

Читайте: Силы обороны зачистили Владимировку и отбросили врага возле трех населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState. КАРТА