РУС
Армия РФ продвинулась в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях, - DeepState. КАРТЫ

Российские войска продвигаются в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

На картах зафиксировано продвижение врага вблизи таких населенных пунктов:

Харьковщина

Степная Новоселовка Купянского района

DeepState

Также читайте: Россияне осуществляют постоянные попытки просачивания в Купянск и пытаются закрепиться на окраинах, - DeepState

Донецкая область

Дерилово в Краматорском районе

DeepState

Запорожская область

Малая Токмачка Пологовского района

DeepState

Запорожская область (3483) Донецкая область (10669) Харьковская область (1532) Краматорский район (636) Пологовский район (131) Малая Токмачка (7) Дерилово (2) Степовая Новоселовка (1) DeepState (258)
Топ комментарии
+13
А чому верховний головнокомандуючий ніколи не доповідає про ці свої успіхи?
04.09.2025 17:04 Ответить
+5
600 тис армія кацапів відсуває 1 млн армію України - шось тут не так - хлопці біля Лиману кажуть шо в них один боєць на 8 кацапів
04.09.2025 17:12 Ответить
+5
гарні новини ! кацапи самі визнають використання Фламінго:

В данном случае интерес вызывают ... огромная воронка в море на мелководье возле берега. Предположительно, она образовалась в результате прилета одной из КР «Фламинго». .... у Украины просто больше нет других могущественных боеприпасов (1000 кг взрывчатого вещества), которые могли бы долететь туда и оставить воронку такого размера.
...спутниковый снимок показал существенный недолет украинского «Фламинго» до здания ФСБ в Крыму. Расстояние составляет около 180 метров, что говорит о плохой точности боеприпаса, несмотря на его могущество.

зданиє ФСБ в Криму - пункт базування суден на повітряні подушці,які, не зважаючи на неточність попадання все таки були знищені або пошкоджені

.
04.09.2025 17:14 Ответить
Лізуть, як таргани
04.09.2025 17:03 Ответить
на всіх фронтах...
04.09.2025 17:05 Ответить
не варто уваги! це ґалімоє ІПСО, спрямоване проти мудрого керівництва Мудрого Старця з тої ж оп-и та його, Мудрого Старця, Божественного Реб'йонка- його прямоїкишки підопічного!
04.09.2025 17:10 Ответить
Кожен обісраний Альоша який прийшов в Україну зі зброєю в руках, повинен здохнути в муках.
04.09.2025 17:10 Ответить
600 тис армія кацапів відсуває 1 млн армію України - шось тут не так - хлопці біля Лиману кажуть шо в них один боєць на 8 кацапів
04.09.2025 17:12 Ответить
А тим часом нардем Ганчарєнка пропонує дозволити виїзд усім чоловікам.
04.09.2025 17:14 Ответить
І це добре. Треба було взагалі не закривати кордони. Гляди, і демобілізація була б.
04.09.2025 17:20 Ответить
Max Righard кацап епанный иди ты на хер со своим кремлевским халуем ганчаренковым и со своей демобилизацией ..
04.09.2025 18:25 Ответить
Оце тебе порвало. Лікуйся)
04.09.2025 18:31 Ответить
я тебя бота вылечу первым
04.09.2025 18:37 Ответить
гнида ватная эта Ганчаренка - консерва вскрылась - а держалась долго с самого майдана когда оно за рыгов топило..
04.09.2025 18:26 Ответить
Бо "кадрові" понакупляли собі тилових посад.
04.09.2025 17:15 Ответить
Просто кадровим це питання легше вирішити ні мобілізованим, мобілізовані стали самою безправною верстою населення.
04.09.2025 18:08 Ответить
надо было вам тупорылым ухилянтам - на выборах думать когда кремлевского ЗЕ-клоуна к власти привели - а теперь мобилизуйся по закону
04.09.2025 18:28 Ответить
Захист може бути 1 до 3 - умнік
04.09.2025 17:25 Ответить
ты бот ватный не позорься - твоих кацапов больше в 3 раза на отдельных участках
04.09.2025 18:30 Ответить
дебил только у них все тыловики на нашей территории - а наши тыловики по всей Украине размазаны - а не на передке
04.09.2025 18:40 Ответить
Ти зараз біля Лиману?
04.09.2025 17:17 Ответить
До чого це - зараз шоб знати де шо робиться - не обов"язково там бути
04.09.2025 17:22 Ответить
До того що треба змінювати співвідношення наших військ до кацапів. Якби ти був під Лиманом, а не сидів на дивані коментуючи Цензор, то і наших там було би більше.
04.09.2025 17:45 Ответить
До мене ше черга не дійшла - мені під 70р
04.09.2025 18:10 Ответить
Валентин Коваль #587289 зачем ты пестишь про миллионную армию ЗСУ
04.09.2025 18:23 Ответить
Сирський сказав
04.09.2025 18:32 Ответить
косишь под дурака в 70 лет?
04.09.2025 18:33 Ответить
Шо не так? - піздєжа не люблю
04.09.2025 18:36 Ответить
ты сам пестишь на сайте в каждом посту 0 а верить тому что говорит ЗЕ-влада это надо быть полным долбодятлом..
04.09.2025 18:41 Ответить
Рядові солдати офіцери з під Лиману розказують
04.09.2025 18:44 Ответить
Так це на користь ЗСУ, так як втрати за даними Генштабу 1 до 14. Так що у ЗСУ перевага.
04.09.2025 18:34 Ответить
Де адепти Кордону_91 ?
Друге питання: хто вірить що Потужний буба вміє виторгувати щоб цапи вийшли з Харківщини , Сумщини і т.д. в обмін на щось там ? Вам міф все ще тримається на ніжках?
04.09.2025 17:13 Ответить
Az AZLK мы тут - кацап! а что не так? все кордоны ваши твари вернут и репарации заплатят просто время нужно - не ссцы и твоим детям еще придется лапу сосать..
04.09.2025 18:32 Ответить
04.09.2025 17:14 Ответить
РЕБ от увесь секрет.
04.09.2025 17:18 Ответить
альооо🤡 говнокомандуючий ? ви шо вмерли ? нечутно вас ? ...
04.09.2025 17:28 Ответить
Це ,,інформ бюро тасс" про кожний м² буде з радістю повідомляти??! Коли їх, б... вже мобілізують, може з окопу відніше буде.....
04.09.2025 18:58 Ответить
 
 