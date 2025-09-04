Армия РФ продвинулась в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях, - DeepState. КАРТЫ
Российские войска продвигаются в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
На картах зафиксировано продвижение врага вблизи таких населенных пунктов:
Харьковщина
Степная Новоселовка Купянского района
Донецкая область
Дерилово в Краматорском районе
Запорожская область
Малая Токмачка Пологовского района
Топ комментарии
+13 Русскоязычный Бандеровец
показать весь комментарий04.09.2025 17:04 Ответить Ссылка
+5 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий04.09.2025 17:12 Ответить Ссылка
+5 mg42ua
показать весь комментарий04.09.2025 17:14 Ответить Ссылка
Друге питання: хто вірить що Потужний буба вміє виторгувати щоб цапи вийшли з Харківщини , Сумщини і т.д. в обмін на щось там ? Вам міф все ще тримається на ніжках?
В данном случае интерес вызывают ... огромная воронка в море на мелководье возле берега. Предположительно, она образовалась в результате прилета одной из КР «Фламинго». .... у Украины просто больше нет других могущественных боеприпасов (1000 кг взрывчатого вещества), которые могли бы долететь туда и оставить воронку такого размера.
...спутниковый снимок показал существенный недолет украинского «Фламинго» до здания ФСБ в Крыму. Расстояние составляет около 180 метров, что говорит о плохой точности боеприпаса, несмотря на его могущество.
зданиє ФСБ в Криму - пункт базування суден на повітряні подушці,які, не зважаючи на неточність попадання все таки були знищені або пошкоджені
