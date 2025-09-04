1 923 22
Армія РФ просунулася на Донеччині, Запоріжжі та Харківщині, - DeepState. МАПИ
Російські війська мають просування в Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
На картах зафіксовано просування ворога поблизу таких населених пунктів:
Харківщина
Степова Новоселівка Куп'янського району
Донецька область
Дерилове у Краматорському районі
Запорізька область
Мала Токмачка Пологівського району
Топ коментарі
+10 Русскоязычный Бандеровец
показати весь коментар04.09.2025 17:04 Відповісти Посилання
+4 mg42ua
показати весь коментар04.09.2025 17:14 Відповісти Посилання
+3 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар04.09.2025 17:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
стратєх хренов !
.
Друге питання: хто вірить що Потужний буба вміє виторгувати щоб цапи вийшли з Харківщини , Сумщини і т.д. в обмін на щось там ? Вам міф все ще тримається на ніжках?
В данном случае интерес вызывают ... огромная воронка в море на мелководье возле берега. Предположительно, она образовалась в результате прилета одной из КР «Фламинго». .... у Украины просто больше нет других могущественных боеприпасов (1000 кг взрывчатого вещества), которые могли бы долететь туда и оставить воронку такого размера.
...спутниковый снимок показал существенный недолет украинского «Фламинго» до здания ФСБ в Крыму. Расстояние составляет около 180 метров, что говорит о плохой точности боеприпаса, несмотря на его могущество.
зданиє ФСБ в Криму - пункт базування суден на повітряні подушці,які, не зважаючи на неточність попадання все таки були знищені або пошкоджені
.