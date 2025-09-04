УКР
Армія РФ просунулася на Донеччині, Запоріжжі та Харківщині, - DeepState. МАПИ

Російські війська мають просування в Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

 На картах зафіксовано просування ворога поблизу таких населених пунктів:

Харківщина

Степова Новоселівка Куп'янського району

DeepState

Також читайте: Росіяни здійснюють постійні спроби просочення в Куп'янськ і намагаються закріпитися на околицях, - DeepState

Донецька область

Дерилове у Краматорському районі

DeepState

Запорізька область

Мала Токмачка Пологівського району

DeepState

+10
А чому верховний головнокомандуючий ніколи не доповідає про ці свої успіхи?
04.09.2025 17:04 Відповісти
+4
гарні новини ! кацапи самі визнають використання Фламінго:

В данном случае интерес вызывают ... огромная воронка в море на мелководье возле берега. Предположительно, она образовалась в результате прилета одной из КР «Фламинго». .... у Украины просто больше нет других могущественных боеприпасов (1000 кг взрывчатого вещества), которые могли бы долететь туда и оставить воронку такого размера.
...спутниковый снимок показал существенный недолет украинского «Фламинго» до здания ФСБ в Крыму. Расстояние составляет около 180 метров, что говорит о плохой точности боеприпаса, несмотря на его могущество.

зданиє ФСБ в Криму - пункт базування суден на повітряні подушці,які, не зважаючи на неточність попадання все таки були знищені або пошкоджені

.
04.09.2025 17:14 Відповісти
+3
600 тис армія кацапів відсуває 1 млн армію України - шось тут не так - хлопці біля Лиману кажуть шо в них один боєць на 8 кацапів
04.09.2025 17:12 Відповісти
Лізуть, як таргани
04.09.2025 17:03 Відповісти
на всіх фронтах...
04.09.2025 17:05 Відповісти
А чому верховний головнокомандуючий ніколи не доповідає про ці свої успіхи?
04.09.2025 17:04 Відповісти
не варто уваги! це ґалімоє ІПСО, спрямоване проти мудрого керівництва Мудрого Старця з тої ж оп-и та його, Мудрого Старця, Божественного Реб'йонка- його прямоїкишки підопічного!
04.09.2025 17:10 Відповісти
Кожен обісраний Альоша який прийшов в Україну зі зброєю в руках, повинен здохнути в муках.
04.09.2025 17:10 Відповісти
600 тис армія кацапів відсуває 1 млн армію України - шось тут не так - хлопці біля Лиману кажуть шо в них один боєць на 8 кацапів
04.09.2025 17:12 Відповісти
А тим часом нардем Ганчарєнка пропонує дозволити виїзд усім чоловікам.
04.09.2025 17:14 Відповісти
І це добре. Треба було взагалі не закривати кордони. Гляди, і демобілізація була б.
04.09.2025 17:20 Відповісти
Бо "кадрові" понакупляли собі тилових посад.
04.09.2025 17:15 Відповісти
Просто кадровим це питання легше вирішити ні мобілізованим, мобілізовані стали самою безправною верстою населення.
04.09.2025 18:08 Відповісти
600 тис. окупаційний контингент проти 800 тис. списочного складу всіх ЗСУ, включно із логістикою, штабами і... кілька сот СЗЧ

стратєх хренов !

.
04.09.2025 17:16 Відповісти
Захист може бути 1 до 3 - умнік
04.09.2025 17:25 Відповісти
І в них так само є тиловики, логістика, інженерні частини, довбойоб херов
04.09.2025 18:00 Відповісти
Ти зараз біля Лиману?
04.09.2025 17:17 Відповісти
До чого це - зараз шоб знати де шо робиться - не обов"язково там бути
04.09.2025 17:22 Відповісти
До того що треба змінювати співвідношення наших військ до кацапів. Якби ти був під Лиманом, а не сидів на дивані коментуючи Цензор, то і наших там було би більше.
04.09.2025 17:45 Відповісти
До мене ше черга не дійшла - мені під 70р
04.09.2025 18:10 Відповісти
Де адепти Кордону_91 ?
Друге питання: хто вірить що Потужний буба вміє виторгувати щоб цапи вийшли з Харківщини , Сумщини і т.д. в обмін на щось там ? Вам міф все ще тримається на ніжках?
04.09.2025 17:13 Відповісти
гарні новини ! кацапи самі визнають використання Фламінго:

В данном случае интерес вызывают ... огромная воронка в море на мелководье возле берега. Предположительно, она образовалась в результате прилета одной из КР «Фламинго». .... у Украины просто больше нет других могущественных боеприпасов (1000 кг взрывчатого вещества), которые могли бы долететь туда и оставить воронку такого размера.
...спутниковый снимок показал существенный недолет украинского «Фламинго» до здания ФСБ в Крыму. Расстояние составляет около 180 метров, что говорит о плохой точности боеприпаса, несмотря на его могущество.

зданиє ФСБ в Криму - пункт базування суден на повітряні подушці,які, не зважаючи на неточність попадання все таки були знищені або пошкоджені

.
04.09.2025 17:14 Відповісти
РЕБ от увесь секрет.
04.09.2025 17:18 Відповісти
Сирський доповідає про наші успіхи ,а кацапня просувається. Може,Сирський як типовий кацап,просто ****....н?
04.09.2025 17:26 Відповісти
альооо🤡 говнокомандуючий ? ви шо вмерли ? нечутно вас ? ...
04.09.2025 17:28 Відповісти
 
 