Росіяни здійснюють постійні спроби просочення в Куп’янськ і намагаються закріпитися на околицях, - DeepState

Російські загарбники здійснюють постійні спроби просочення в місто Куп’янськ на Харківщині і намагаються закріпитися на околицях, щоб збільшити свою кількісну присутність для подальшого просування.

Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

У DeepState зазначили, що в середу, 3 вересня, ворог опублікував кадри демонстрації російського прапора в різних куточках міста Куп'янськ, вчергове перетворивши це на пропаганду.

"Зокрема, фіксація кацапа була навіть в центрі міста, який там безперешкодно лазив певний час. Сама ж показуха з ганчірками відбулася в точках, які знаходяться в сірій зоні. 10 корпус пізніше показав кадри уражень деяких кацапів на північних околицях міста в сірій зоні, але робити висновки повного знищення ворога доволі зарано", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначили, що наявність противника на північних околицях Куп'янська не є новиною, а досить тривала наявність сірої зони є демонстрацією цього.

DeepState пише, що окупанти "здійснюють постійні спроби просочення в місто і намагаються закріпитися хоча б на околицях, щоб збільшити свою кількісну присутність для подальшого просування".

"Бійці Сил Оборони, звичайно, стараються множити ці спроби на нуль, але перевага ворога у піхоті дається взнаки. Щоб збільшити шанс закріплень в місті, противник намагається оволодіти навколишньою місцевістю, тому йдуть бої, зокрема, за населений пункт Мирове (стара назва Мирне), який як і Радьківка має стати місцем накопиченням піхоти. До речі, нещодавно кацапи провели подібну акцію з "флаговтиком" в Мировому, в точці, де побували представники 10 корпусу, які хотіли продемонструвати відсутність противника в даному селі", - сказано в повідомленні.

Окрім цього, окупанти перевдягаються в цивільний одяг, щоб пролізти в місто.

"От тільки ця історія має місце не виключно в цій ситуації, з демонстраціями ганчірок, а трохи масштабніший характер, коли якраз за допомогою перевдягання противник просочується в місто і збільшує свою кількісну наявність в ньому. З повідомлень бійців, є побоювання, що в якийсь момент це може вилізти неприємними наслідками, але це ми побачимо тільки з часом, наскільки масштабною була задумка ворога", - йдеться в дописі.

У DeepState додають, що наразі українські захисники намагаються зупинити активні спроби штурмових дій ворожої піхоти.

"У вересні ми ще неодноразово будемо говорити про Куп'янськ, бо противник наблизився впритул і активно прощупує слабкі місця, які він вже, певною мірою, виявив. А розвивати успіхи вони беруться миттєво", - додали аналітики.

