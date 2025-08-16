Ворог продовжує тиснути на Куп’янському напрямку, зафіксована активність ДРГ, - командир 429 окремого полку БпС "Ахіллес" Федоренко

На Куп'янському напрямку ворог не припиняє інтенсивно атакувати, намагається різати логістику Сил оборони. Також противник намагається просочуватися між бойових порядків, користуючись "зеленкою". Перевдягаючись в цивільне, росіяни видають себе за місцеве населення. За останній період часу була ліквідована певна кількість таких диверсійних груп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"Це чуваки, які в цивільній формі одягу виконують певні специфічні завдання. Бойову логістику їм забезпечують безпілотники — для того, щоб вони мали можливість виходити на зв’язок. Це і батарейки до радіостанцій, це і телефони, і багато чого іншого. Але зараз їх підзачистили, тому глибоких проникнень в оперативний простір за останні три дні не фіксується", - зазначив Федоренко.

