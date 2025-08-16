УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9820 відвідувачів онлайн
Новини Бої на Куп’янському напрямку
325 4

Ворог продовжує тиснути на Куп’янському напрямку, зафіксована активність ДРГ, - командир 429 окремого полку БпС "Ахіллес" Федоренко

Бої поблизу Куп’янська

На Куп'янському напрямку ворог не припиняє інтенсивно атакувати, намагається різати логістику Сил оборони. Також противник намагається просочуватися між бойових порядків, користуючись "зеленкою". Перевдягаючись в цивільне, росіяни видають себе за місцеве населення. За останній період часу була ліквідована певна кількість таких диверсійних груп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"Це чуваки, які в цивільній формі одягу виконують певні специфічні завдання. Бойову логістику їм забезпечують безпілотники — для того, щоб вони мали можливість виходити на зв’язок. Це і батарейки до радіостанцій, це і телефони, і багато чого іншого. Але зараз їх підзачистили, тому глибоких проникнень в оперативний простір за останні три дні не фіксується", - зазначив Федоренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог зменшив кількість піхотних атак на Куп’янському напрямку. Проте посилив обстріли та атаки дронами, - 116 ОМБр

Автор: 

бойові дії (4480) Федоренко (5) Харківська область (1469) Куп’янський район (353)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А мирні ждуни їм допомагають, де б вони звичайний цивільний одяг взяли? Як задовбала оця вата совкова! Нашим хлопцям уклін до землі, щоб всі живі та здорові повернулися додому. Слава Україні! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
16.08.2025 12:42 Відповісти
Так, ждунів в розхід як зрадників та ворогів!
Вони ж через те не їдуть нікуди, бо чекають на "освободителей" з масковії!
показати весь коментар
16.08.2025 13:15 Відповісти
Ось "мирні ініціативи, "припинення вогню" по - трампівсько-путінськи у дії!
Чи хтось тут сумнівався в іншому сценарії подій?
показати весь коментар
16.08.2025 13:13 Відповісти
Барбершоп рулить!
показати весь коментар
16.08.2025 14:06 Відповісти
 
 