Новости Бом на Купянском направлении
Враг продолжает давить на Купянском направлении, зафиксирована активность ДРГ, - командир 429 отдельного полка БпС "Ахиллес" Федоренко

Бои вблизи Купянска

На Купянском направлении враг не прекращает интенсивно атаковать, пытается резать логистику Сил обороны. Также противник пытается просачиваться между боевых порядков, пользуясь "зеленкой". Переодеваясь в гражданское, россияне выдают себя за местное население. За последний период времени было ликвидировано определенное количество таких диверсионных групп.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"Это чуваки, которые в гражданской форме одежды выполняют определенные специфические задачи. Боевую логистику им обеспечивают беспилотники - для того, чтобы они имели возможность выходить на связь. Это и батарейки к радиостанциям, это и телефоны, и многое другое. Но сейчас их подзачистили, поэтому глубоких проникновений в оперативное пространство за последние три дня не фиксируется", - отметил Федоренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг уменьшил количество пехотных атак на Купянском направлении. Однако усилил обстрелы и атаки дронами, - 116 ОМБр

А мирні ждуни їм допомагають, де б вони звичайний цивільний одяг взяли? Як задовбала оця вата совкова! Нашим хлопцям уклін до землі, щоб всі живі та здорові повернулися додому. Слава Україні! Слава ЗСУ!
16.08.2025 12:42 Ответить
Так, ждунів в розхід як зрадників та ворогів!
Вони ж через те не їдуть нікуди, бо чекають на "освободителей" з масковії!
16.08.2025 13:15 Ответить
Ось "мирні ініціативи, "припинення вогню" по - трампівсько-путінськи у дії!
Чи хтось тут сумнівався в іншому сценарії подій?
16.08.2025 13:13 Ответить
 
 