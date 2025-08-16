Враг продолжает давить на Купянском направлении, зафиксирована активность ДРГ, - командир 429 отдельного полка БпС "Ахиллес" Федоренко

На Купянском направлении враг не прекращает интенсивно атаковать, пытается резать логистику Сил обороны. Также противник пытается просачиваться между боевых порядков, пользуясь "зеленкой". Переодеваясь в гражданское, россияне выдают себя за местное население. За последний период времени было ликвидировано определенное количество таких диверсионных групп.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"Это чуваки, которые в гражданской форме одежды выполняют определенные специфические задачи. Боевую логистику им обеспечивают беспилотники - для того, чтобы они имели возможность выходить на связь. Это и батарейки к радиостанциям, это и телефоны, и многое другое. Но сейчас их подзачистили, поэтому глубоких проникновений в оперативное пространство за последние три дня не фиксируется", - отметил Федоренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг уменьшил количество пехотных атак на Купянском направлении. Однако усилил обстрелы и атаки дронами, - 116 ОМБр