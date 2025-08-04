Враг уменьшил количество пехотных атак на Купянском направлении. Однако усилил обстрелы и атаки дронами, - 116 ОМБр

В зоне ответственности 116-й бригады, на Купянском направлении, враг увеличил использование легкой техники - мотоциклов, квадроциклов. Их россияне используют для того, чтобы проскочить зоны поражения, где работают украинские дроны. И почти всегда такое ралли заканчивается для оккупантов плохо.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне.Новини" рассказал офицер отдела коммуникаций 116-й отдельной механизированной бригады Валерий Киселев.

"До этого была стандартная тактика. Они маленькими группками, один-два, максимум три человека, пытались просочиться, проскочить, сконцентрировавшись где-то в ударный кулак. Сейчас, последние недели, наверное, эта интенсивность непосредственно пехотных штурмов у нас уменьшилась. Но до этого они катились, как лавина. Она шла, ее уничтожали, она шла", - рассказал офицер отдела коммуникаций 116-й отдельной механизированной бригады.

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