Активность вражеских ДРГ фиксируется вокруг Купянска, в городе их нет, - начальник РВА Канашевич

Определенная активность диверсионно-разведывательных групп фиксируется в населенных пунктах недалеко от Купянска на Харьковщине, в частности в Радьковке и селе Мировое.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Суспільного рассказал начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

"В данное время по городу относительно ДРГ информации не поступало. Есть информация, что они - вокруг Купянска, в населенных пунктах, расположенных недалеко от города - это Радьковка, село Мировое. Это село и является фактически Купянском - там нет даже границы между городом и селом Мировое. Там есть определенная активность этих диверсионно-разведывательных групп. Нам об этом сообщают. Мы понимаем, что, учитывая те расстояния, которые являются небольшими, вероятность такая (захода ДРГ - ред.) может быть. Наши Вооруженные силы стоят, будем надеяться, что враг не сможет продвинуться дальше ни на один метр", - рассказал Канашевич.

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По его словам, за последнюю неделю из района выехали более 200 гражданских, в основном это жители Купянской и Кондрашевской громад.

"Около 4700 человек остаются на территориях, приближенных к зоне боевых действий. Видим, что ежедневно есть заявления на эвакуации. Ежедневно утром такие мероприятия осуществляются", - добавил он.

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