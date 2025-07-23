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Ситуация в Купянске - тяжелейшая, на этом направлении остаются около 1300 жителей, - ОГА

Ситуация в Купянске 23 июля

Из Купянского направления за минувшие сутки эвакуировали 54 человека, однако еще около 1300 жителей остаются, в городе ситуация - сверхсложная.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Единых новостей" рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"В Купянске ситуация - сверхтяжелая. Российские войска непрерывно атакуют город fpv-дронами, обстреливая любой район. Враг бьет по гражданской инфраструктуре, которую восстанавливать пока невозможно. Отсутствует водоснабжение, электроэнергия пока есть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за вчера с Купянского направления эвакуировали 54 человека, однако еще около 1300 жителей остаются.

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"Призываем людей выезжать, потому что находиться в Купянске - это прямая угроза жизни", - добавил глава ОГА.

Также отмечается, что в Купянском, Изюмском, Лозовском районах враг целенаправленно обстреливает сельскохозяйственную технику и поджигает поля. Аграрии собирают урожай героическими усилиями.

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обстрел (28667) эвакуация (2132) Харьковская область (1323) Купянский район (319) Купянск (714)


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