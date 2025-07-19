Четыре человека ранены в результате атаки вражеских FPV-дронов на Купянский район

Сегодня, 19 июля, враг совершил атаки на Купянский район Харьковской области с применением FPV-дронов, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Так, в г. Купянске утром вражеский дрон попал в легковой автомобиль. Пострадали трое мужчин 45, 59 и 73 лет - они получили легкие ранения. Поврежден автомобиль.



В с. Ничволодовка Кондрашевской громады в 14:00 во время движения на велосипеде 42-летний мужчина попал под удар, предварительно - FPV-дрона. В результате взрыва он получил ранения. Госпитализирован в медицинское учреждение.

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"Призываем жителей прифронтовых и приграничных населенных пунктов Харьковщины сохранить свои жизни и покинуть обстреливаемые врагом территории!" - добавил председатель ОВА.