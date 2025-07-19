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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Сутки в Харьковской области: вражеские удары по 10 населенным пунктам, разрушены объекты гражданской инфраструктуры. ФОТО

За прошедшие сутки враг бил по Чугуевскому, Изюмскому, Богодуховскому, Лозовскому и Купянскому районам. Против мирного населения россияне применили ракеты, БПЛА и FPV-дроны. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 39 неуправляемых авиационных ракет;
  • 1 БпЛА типа "Шахед";
  • 6 БпЛА типа "Герань-2";
  • 3 БПЛА типа "Ланцет";
  • 2 fpv-дрона.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Купянском районе повреждено хозяйственное здание и жилые дома;
  • в Изюмском районе повреждены 2 хозяйственные постройки (с. Пашково, с. Андреевка);
  • в Богодуховском районе поврежден частный дом, электросети (с. Лесковка); частный дом, трубопровод КП "БогодуховВода" (г. Богодухов);
  • в Лозовском районе повреждены железнодорожные пути, тепловоз, помещение станции (с. Энергетиков); хозяйственная постройка (с. Вишневое).

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Харьковская область
Харьковская область

Автор: 

обстрел (28604) Харьковская область (1302) Богодуховский район (72) Изюмский район (106) Лозовский район (8) Чугуевский район (178)


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