Сутки в Харьковской области: вражеские удары по 10 населенным пунктам, разрушены объекты гражданской инфраструктуры. ФОТО

За прошедшие сутки враг бил по Чугуевскому, Изюмскому, Богодуховскому, Лозовскому и Купянскому районам. Против мирного населения россияне применили ракеты, БПЛА и FPV-дроны. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

39 неуправляемых авиационных ракет;

1 БпЛА типа "Шахед";

6 БпЛА типа "Герань-2";

3 БПЛА типа "Ланцет";

2 fpv-дрона.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Купянском районе повреждено хозяйственное здание и жилые дома;

в Изюмском районе повреждены 2 хозяйственные постройки (с. Пашково, с. Андреевка);

в Богодуховском районе поврежден частный дом, электросети (с. Лесковка); частный дом, трубопровод КП "БогодуховВода" (г. Богодухов);

в Лозовском районе повреждены железнодорожные пути, тепловоз, помещение станции (с. Энергетиков); хозяйственная постройка (с. Вишневое).

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