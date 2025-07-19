Сутки в Харьковской области: вражеские удары по 10 населенным пунктам, разрушены объекты гражданской инфраструктуры. ФОТО
За прошедшие сутки враг бил по Чугуевскому, Изюмскому, Богодуховскому, Лозовскому и Купянскому районам. Против мирного населения россияне применили ракеты, БПЛА и FPV-дроны. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 39 неуправляемых авиационных ракет;
- 1 БпЛА типа "Шахед";
- 6 БпЛА типа "Герань-2";
- 3 БПЛА типа "Ланцет";
- 2 fpv-дрона.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе повреждено хозяйственное здание и жилые дома;
- в Изюмском районе повреждены 2 хозяйственные постройки (с. Пашково, с. Андреевка);
- в Богодуховском районе поврежден частный дом, электросети (с. Лесковка); частный дом, трубопровод КП "БогодуховВода" (г. Богодухов);
- в Лозовском районе повреждены железнодорожные пути, тепловоз, помещение станции (с. Энергетиков); хозяйственная постройка (с. Вишневое).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль