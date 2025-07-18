Россияне атаковали дронами Купянский район: произошел пожар в жилом секторе. ФОТОРЕПОРТАЖ
18 июля российские оккупанты атаковали дронами село Федоровка Купянского района Харьковщины. Из-за вражеской атаки произошел пожар в жилом секторе.
Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Вследствие удара БпЛА загорелись три хозяйственные постройки и сухая трава. Площадь пожара более 200 кв.м.
"Несмотря на повторные атаки БпЛА, спасатели оперативно потушили пламя и не допустили его распространения на жилые дома", - сказано в сообщении.
Жертв и пострадавших нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль