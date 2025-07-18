Россияне атаковали дронами Купянский район: произошел пожар в жилом секторе. ФОТОРЕПОРТАЖ

18 июля российские оккупанты атаковали дронами село Федоровка Купянского района Харьковщины. Из-за вражеской атаки произошел пожар в жилом секторе.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Вследствие удара БпЛА загорелись три хозяйственные постройки и сухая трава. Площадь пожара более 200 кв.м.

"Несмотря на повторные атаки БпЛА, спасатели оперативно потушили пламя и не допустили его распространения на жилые дома", - сказано в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

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