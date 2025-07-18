Росіяни атакували дронами Куп’янщину: сталася пожежа в житловому секторі. ФОТОрепортаж
18 липня російські окупанти атакували дронами село Федорівка Куп'янського району Харківщини. Через ворожу атаку сталася пожежа в житловому секторі.
Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Внслідок удару БпЛА загорілися три господарчі споруди та суха трава. Площа пожежі понад 200 кв.м.
"Попри повторні атаки БпЛА, рятувальники оперативно приборкали полум’я та не допустили його поширення на житлові будинки", - сказано в повідомленні.
Жертв та постраждалих немає.
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