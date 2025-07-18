Доба на Харківщині: ворог атакував Ізюмський, Чугуївський та Куп’янський райони, є постраждалий. ФОТОрепортаж
Минулої доби росіяни безпілотниками атакували Ізюмський, Чугуївський та Куп’янський райони. Також ворог застосував ракету та КАБи
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракета Х-35;
- 4 КАБ;
- 4 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА типу "Ланцет";
- 3 БпЛА типу "Молнія";
- 2 fpv-дрони.
Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Ізюм гостру реакцію на стрес зазнав 22-річний чоловік. У самому місті зруйновано адмінбудівлю
У Чугуївському районі після ударів БпЛА пошкоджено 2 гуртожитки, 2 багатоповерхові будинки, відділення пошти, ліцей, амбулаторію сімейної медицини, 4 автомобілі, магазин.
Внаслідок обстрілів Куп’янського району зруйновані будинки місцевих мешканців, сільгосппідприємство та електромережі, горів автомобіль.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль