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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Доба на Харківщині: ворог атакував Ізюмський, Чугуївський та Куп’янський райони, є постраждалий. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни безпілотниками атакували Ізюмський, Чугуївський та Куп’янський райони. Також ворог застосував ракету та  КАБи

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 ракета Х-35;
  • 4 КАБ;
  • 4 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 3 БпЛА типу "Молнія";
  • 2 fpv-дрони.

Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Ізюм гостру реакцію на стрес зазнав 22-річний чоловік. У самому місті зруйновано адмінбудівлю

У Чугуївському районі після ударів БпЛА пошкоджено 2 гуртожитки, 2 багатоповерхові будинки, відділення пошти, ліцей, амбулаторію сімейної медицини, 4 автомобілі, магазин.

Внаслідок обстрілів Куп’янського району зруйновані будинки місцевих мешканців, сільгосппідприємство та електромережі, горів автомобіль.

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Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина

Автор: 

Ізюм (342) Харківська область (1312) Ізюмський район (104) Куп’янський район (308) Чугуївський район (178)


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