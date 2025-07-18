Ворог вночі вдарив по одному з житлових мікрорайонів Чугуєва, 4 людини дістали поранення

Близько 4 ранку 18 липня росіяни атакували один з житлових районів Чугуєва на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міський голова Галина Мінаєва.

Внаслідок ворожої атаки чотири людини дістали поранення, їм вже надається необхідна допомога.

"Пошкодженні житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти. Профільні служби виїхали на місце для ліквідації наслідків атаки", - зазначила Мінаєва.

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